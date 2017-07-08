Редактирование изображений

Иллюстрации и РисункиЗакрыт61 заявка500 просмотров
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Требуется переделать кадры из современных мультфильмов в уникальные черно-белые раскраски для детей. Всего около 1000 изображений с перспективой увеличения этого числа. Пример требуемого изображения прилагается. Заинтересовавшимся просьба указать цену за исполнение одно готового изображения. 

6 лет назад
aswert13
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад