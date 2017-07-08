Нарисовать "спиннеры" для игрового сайта

Здравствуйте, думаю каждый наслышан о том что такое спиннер. У меня есть сайт связанный с этими штуками, прикладываю скриншоты макета. Необходимо по небольшому ТЗ нарисовать 8 таких спиннеров, каждый 3ех размеров. ТЗ включает себя описание - чему посвящен конкретный спиннер, что хотелось бы видеть (к примеру - "горячий спиннер", это очевидно что-то в оранжево-красных тонах, с текстурой и тд) Также, к каждому из спиннеров нужно будет сделать вариант с какими-то стилистическими добавками, которые бы сделали его красивее при вращении. См. второй приложенный скриншот. Спиннеры должны быть эффектными и похожими на настоящими. Самое главное - на них должно быть очень приятно смотреть и хотелось кликнуть! И естественно чтобы вписывалось в дизайн. Итого, получается, нужно будет: - 8 спиннеров средних размеров - 8 спиннеров (тех же), но маленьких размеров - 8 спиннеров (тех же), но больших размеров и со стилистическими добавками для вращения Исходники PSD для уточнения размеров - все есть! !!! Пожалуйста, к заявке указывайте примеры подобных работ, сроки и бюджет!