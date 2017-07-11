Необходимо сделать SVG файл в иллюстраторе поверх макета зданий

Имеется рендер дома из 4 корпусов, нужно в иллюстраторе сделать выделение каждого этажа в каждом корпусе и сохранить в ai и SVG. Всего получится 32 многоугольника.

Если вы знакомы с версткой - это будет плюсом и тогда дополнительная задача по оформлению выделения в HTML\CSS.