Необходимо сделать SVG файл в иллюстраторе поверх макета зданий

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка214 просмотров
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Имеется рендер дома из 4 корпусов, нужно в иллюстраторе сделать выделение каждого этажа в каждом корпусе и сохранить в ai и SVG. Всего получится 32 многоугольника.

Если вы знакомы с версткой - это будет плюсом и тогда дополнительная задача по оформлению выделения в HTML\CSS.

6 лет назад
badsmiley
Олег 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Алексей отлично справился с задачей. Постоянно был на связи для корректировок и выполнил все даже раньше заявленного срока.
Спасибо за заказ, точно поставленная задача, оперативная оплата и минимум правок, Олег отличный заказчик буду рад продолжению сотрудничества.