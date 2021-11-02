Необходимы в настоящий момент доработки кросс платформенных приложений (flutter). Описание задач по доработкам прикладываю.
Мобильные приложения5 заявок
Закрыт
2 года назад
Необходимы в настоящий момент доработки кросс платформенных приложений (flutter). Описание задач по доработкам прикладываю.
Необходим программист для работ по сайту. Требования : Язык разработки - C# Платформа - Asp.net MVC - для личных кабинетов Платформа - Asp.net WebAPI - для api База данных - MS SQL Server 2014 (используются хранимые процедуры), доступ к данным ...
Необходимы в настоящий момент доработки кросс платформенных приложений (flutter). Файл с описанием прикладываю.