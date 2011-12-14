Необходимо сделать под ключ одностраничный сайт турагентства (лендинг). что вы должны сделать: 1. дизайн сайта 2. верстка сайта 3. установка скриптов на сайт: 3.1. Яндекс.Метрики ...
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- $50Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно смонтировать динамичную видеооткрытку: хронометраж 10-15сек видеоряд: 3-5 сменяющихся картинок с компьютерными спецэффектами, звуковой ряд: до 15 сек. 1 голос (текст на татарском языке) + муз.подложка. ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен парсер-граббер (сборщик инф-и) с досок объявлений или программу автоматизации для агентства недвижимости со следующими возможностями: Сделать программу (типа парсера-граббера) для выкачивания полного текста объявлений с сайтов- досок объявлений. Есть несколько ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать программу для автоматизации работы турагентства со следующим функционалом: Нужна онлайн-программа, установленная у нас на компе, серваке. Она должна быть онлайн, как сайт или интегрирована в сайт www.rahat-tour.ru ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад