Нужно перевести письмо с турецкого. Срочно.
Переводы11 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужно перевести письмо с турецкого. Срочно.
Есть действующий сайт на joomla. Надо обновить админку на joomla до новой версии и натянуть шаблон нового дизайна на действующий сайт.
Писать надо статьи в виде новости-сообщения о выигранных делах адвокатом. Объем статьи 1000 знаков. При заказе будет добавлено описание проблемы и судебное решение по делу. Человеку нужно будет структурировать события и простым языком написать статью. ...