Добрый день!Необходимо написать правильное, четкое ТЗ для создания сайта с личным кабинетом, по описанию
Копирайтинг2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Добрый день!Необходимо написать правильное, четкое ТЗ для создания сайта с личным кабинетом, по описанию
Необходимо настроить контекстную рекламу, ищу специалиста из Москвы. Присылайте ваши контакты и портфолио
Ищу специалиста по SMM и тагетированной рекламе из Москвы
Требуется адаптивно сверстать и посадить на движок Opencart сайт – интернет магазин. Работа по договору и постоплате. Важнно наличие портфолио разработки интернет-магазинов на Opencart 8 индивидуальных страниц ...