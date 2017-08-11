irina93

Ирина Дрантусова irina93

 
30 летРоссия/Курчатов
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

[table]

  Личные данные

     Возраст

23 года

     Место жительства

Россия, Курчатов

  Контактная информация

     Телефон

8 (920) 725-42-85; 8 (47131) 2-32-29

     Адрес электронной почты

[email protected]

     Skype

abcdefg170498

  Знание языков

      Английский

Advanced

      Немецкий

Advanced

      Направления перевода

Русский

немецкий

  Пожелания к должности

     Области работы

Технические тексты, монографии, статьи

     Специализация

Технический перевод

     График работы

Удалённая работа, свободный график

     Оплата

Согласно рыночной стоимости

     Объём работы

В зависимости от сложности текста

  Опыт работы

Май 2016 – июль 2016

Выполняла заказы на переводческих биржах для частных лиц

  Образование

     2001–2011            2012 – 2017  

МБОУ Гимназия №1 города Курчатова курской области

  Гуманитарный факультет Регионального Открытого Социального Института г. Курска  

  Дополнительная информация

      Владение ПК

MS Windows, Opera, Microsoft Edge, MemoQ 2015, ABBYY Lingvo x5, Multitran, QTranslate, Adobe

Acrobat Reader, Infix PDF Editor, STDU Viewer, Punto Switcher MS Office Word, Excel, PowerPoint Photoshop

      Личные качества

Инвалид детства I группы, повышенное внимание к деталям, ответственность, оперативная работа, быстрая обучаемость, коммуникабельность, креативность,

оптимизм

[/table]

PowerPointPhotoshop
Переводы
нет отзывов
от $4
от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 3 дней
нет рейтинга