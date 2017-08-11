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Личные данные
Возраст
23 года
Место жительства
Россия, Курчатов
Контактная информация
Телефон
8 (920) 725-42-85; 8 (47131) 2-32-29
Адрес электронной почты
Skype
abcdefg170498
Знание языков
Английский
Advanced
Немецкий
Advanced
Направления перевода
Русский
немецкий
Пожелания к должности
Области работы
Технические тексты, монографии, статьи
Специализация
Технический перевод
График работы
Удалённая работа, свободный график
Оплата
Согласно рыночной стоимости
Объём работы
В зависимости от сложности текста
Опыт работы
Май 2016 – июль 2016
Выполняла заказы на переводческих биржах для частных лиц
Образование
2001–2011 2012 – 2017
МБОУ Гимназия №1 города Курчатова курской области
Гуманитарный факультет Регионального Открытого Социального Института г. Курска
Дополнительная информация
Владение ПК
MS Windows, Opera, Microsoft Edge, MemoQ 2015, ABBYY Lingvo x5, Multitran, QTranslate, Adobe
Acrobat Reader, Infix PDF Editor, STDU Viewer, Punto Switcher MS Office Word, Excel, PowerPoint Photoshop
Личные качества
Инвалид детства I группы, повышенное внимание к деталям, ответственность, оперативная работа, быстрая обучаемость, коммуникабельность, креативность,
оптимизм
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