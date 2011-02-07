Маркова Ирина Викторовна, 24.02.1983 год рождения.
Замужем. Воспитываю дочь, Ева - 10.12. 2009 год рождения.
Цель:
Дополнительный заработок в сети Интернет.
Образование:
2000 – 2005 гг. Криворожский Экономический Институт Киевского Национального Экономического Университета, факультет международной экономики и права, специалист по международной экономике.
Последнее место работы:
с марта 2005г. по октябрь 2009г.-частный предприниматель по продаже металлопластиковых конструкций оптом и в розницу.
Языки: русский, украинский, английский.
Профессиональные навыки:
- опыт ведения переговоров, разработки системы продаж, подбора кадров;
- ПК на уровне обычного пользователя (Word, Excel, Internet)
Профессиональные качества:
-ответственность, высокая работоспособность, общительность, пунктуальность, дисциплинированность, аккуратность.
При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.
Личные качества:
- быстро и легко обучаема;
- стрессоустойчива;
- находчива;
- хорошее чувство юмора.
Интересы и увлечения:
Туризм,фитнес,литература о здоровье и красоте.