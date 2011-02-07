Маркова Ирина Викторовна, 24.02.1983 год рождения.

Замужем. Воспитываю дочь, Ева - 10.12. 2009 год рождения.

Цель:

Дополнительный заработок в сети Интернет.

Образование:

2000 – 2005 гг. Криворожский Экономический Институт Киевского Национального Экономического Университета, факультет международной экономики и права, специалист по международной экономике.

Последнее место работы:

с марта 2005г. по октябрь 2009г.-частный предприниматель по продаже металлопластиковых конструкций оптом и в розницу.

Языки: русский, украинский, английский.

Профессиональные навыки:

- опыт ведения переговоров, разработки системы продаж, подбора кадров;

- ПК на уровне обычного пользователя (Word, Excel, Internet)

Профессиональные качества:

-ответственность, высокая работоспособность, общительность, пунктуальность, дисциплинированность, аккуратность.

При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.

Личные качества:

- быстро и легко обучаема;

- стрессоустойчива;

- находчива;

- хорошее чувство юмора.

Интересы и увлечения:

Туризм,фитнес,литература о здоровье и красоте.