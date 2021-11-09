Логотипы / Фирменный стиль / Иконки / Дизайн полиграфической продукции / Верстка / Инфографика / Наружная реклама

Всем привет! ;)

Я начинающий графический дизайнер.

Имею опыт в создании:

логотипа и фирменного стиля;

иконок и инфографики;

дизайна продукции;

визиток, открыток, листовок;

иллюстраций и плакатов;

креативов для соц. сетей и баннеров для сайтов;

презентаций и КП.

Также хорошо рисую от руки.

﻿Всегда обучаюсь чему-то новому, поэтому этот список будет пополняться, что даст возможность максимально учитывать ваши потребности.

Владения программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Процесс работы:

Обсуждение ТЗ ( в режиме чата, задание беру в письменной форме) , сроков, стоимости, способа оплаты;

, сроков, стоимости, способа оплаты; Предоплата 25 % от суммы проекта (или поэтапная оплата; если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП﻿));

Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;

Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

 Со мной можно связаться следующим образом:

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard