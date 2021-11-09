Логотипы / Фирменный стиль / Иконки / Дизайн полиграфической продукции / Верстка / Инфографика / Наружная реклама
Всем привет! ;)
Я начинающий графический дизайнер.
Имею опыт в создании:
- логотипа и фирменного стиля;
- иконок и инфографики;
- дизайна продукции;
- визиток, открыток, листовок;
- иллюстраций и плакатов;
- креативов для соц. сетей и баннеров для сайтов;
- презентаций и КП.
Всегда обучаюсь чему-то новому, поэтому этот список будет пополняться, что даст возможность максимально учитывать ваши потребности.
Владения программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Процесс работы:
- Обсуждение ТЗ ( в режиме чата, задание беру в письменной форме), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 25 % от суммы проекта (или поэтапная оплата; если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП));
- Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;
- Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
Со мной можно связаться следующим образом:
- E-mail: [email protected]
- Behance: www.behance.net/yarochkinab564
- Skype: live:.cid.219fb0060e685e80
- Telegram: @iriska99
- Telefon: +380982965963
- Viber, WhatsApp по запросу
Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard
Портфолио
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