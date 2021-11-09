iriska_99

Ирина Ярочкина iriska_99

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Логотипы / Фирменный стиль / Иконки / Дизайн полиграфической продукции / Верстка / Инфографика / Наружная реклама

Всем привет! ;)

Я начинающий графический дизайнер.

Имею опыт в создании:

  • логотипа и фирменного стиля;
  • иконок и инфографики;
  • дизайна продукции;
  • визиток, открыток, листовок;
  • иллюстраций и плакатов;
  • креативов для соц. сетей и баннеров для сайтов;
  • презентаций и КП.
Также хорошо рисую от руки. 

﻿Всегда обучаюсь чему-то новому, поэтому этот список будет пополняться, что даст возможность максимально учитывать ваши потребности.

Владения программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Процесс работы:

  • Обсуждение ТЗ ( в режиме чата, задание беру в письменной форме), сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Предоплата 25 % от суммы проекта (или поэтапная оплата; если Вам нужны гарантии, то использование БП (что такое БП﻿));
  • Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
  • Высылаю Вам скрины работы, вносим правки;
  • Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

 Со мной можно связаться следующим образом:

Просьба предварительно писать в Личных Сообщениях этого сайта.

Способ оплаты:  Карта Visa или Mastercard