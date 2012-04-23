- в имейл-рассылке по тикетам сделать так, чтобы сначала шел номер и название таска, а потом имя проекта - сделать шапку сайта больше по высоте , чтобы помещалось название проектов в две строчки
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать 4 страницы мобильного сайта - верстка резиновая на страницы customer service скрипты для звездочек - с вас Исходники в PSD В дальнейшем мы планируем упаковать этот сайт в JQTouch ( http://www.jqtouch.com/ ) для создания мобильного приложения, так ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно отрисовать в векторе рисунок птички (см аттач), раскрасить, как на эскизе, почистить грязные линии.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт11 лет назад
Документ 800 символов на английском языке. Требуется сделать перевод на нидерландский, датский, испанский, итальянский и французский языки. Готовы рассмотреть предложения отдельных языковых версий, но желательно все сразу.Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
В Архикаде (версия не старше 2013) в формате PDF и TIFF надо отрисовать рукописные (пример в приложении) планы квартир, всего - 12 планов.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется срочно перевести текст 1800 символов с английского языка на немецкий. Подробности - в личных сообщениях.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сверстать три страницы сайта. Страницы несложные, без форм, однотипные. На одной странице просто контент, на второй - слайдер, на третьей - красивый джаваскриптовый скролл. Вёрстка - не резиновая, сайт фиксированной ширины, бекграунд - fit ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Верстка сайта для iPhone + Android Нужно сверстать 8 страниц сайта Требования: 1) кроссплатформенность (чтобы нормально выглядело на андроидах, iphone, ipad) 2) вёрстка — резиновая 3) доктайп — обязательно 4) использование библиотеки JQuery Макеты дизайна у нас в psd Примеры страниц ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для сайта по медицинской тематике (организация лечения в Германии) необходимо написание статей на русском языке по следующим темам: Организация лечения Преимущества лечения в Германии Организация лечения в Германии Клиники Германии Отзывы (Истории) о лечении в Германии Оплата лечения Безопасность С чего начать? С ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно сверстать 8 страниц сайта Требования: 1) кроссплатформенность (чтобы нормально выглядело на андроидах, iphone, ipad) 2) вёрстка - резиновая 3) доктайп - обязательно 4) JS либа JQuery(ее более менее все представляют и поведение относительно предсказуемо), альтернативные варианты по сути ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требования: - кроссбраузерная вёрстка (Firefox, Explorer 7,8, Safari, Opera, Chrome) - ясный и понятный код, все элементы стилей - через классы и id в css Макеты сайта у нас в .eps Пример страницы в аттачеHTML-верстка2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Срочно нужен перевод текста 1500 знаков - deadline утро 29.12, исходник англ, перевод нужен англ - рус, рус- фр, рус- итал, рус - исп тема - условия доставки продуктов Время исполнения укажите в заявкеПереводы13 заявокЗакрыт12 лет назад
В международную компанию требуется дизайнер на множество интересных проектов:) Дружелюбный коллектив, достойная зарплата, уютный офис недалеко от центра города. Вакансия строго для тех, кто может работать в офисе в Москве! Обязанности: дизайн ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
периодически нужны плагины для системы управления задачами Redmine (Ruby on Rails) примеры задач: - сделать duedate обязательным - добавить поле со списком юзеров и вывести в фильтры - настроить несколько дайджестов по заданной выборке тасков - настроить управление дайджестами (например ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Приложение для айфона, логика приложения здесь - dk.landedred.mobi, приложение должно работать в оффлайне, периодически подсасывать информацию\файлы с веба (например xml) Пожалуйста, присылайте сроки и стоимость.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется исполнитель для верстки рекламного буклета, 12 полос, формата А4. Верстка необходима в иллюстраторе.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт12 лет назад
Белое продвижение сайта в яндекс по ключевым словам "квартира посуточно в Москве" и смежным. Пожалуйста, в заявках перечисляйте, какие работы собираетесь проводить.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется переводчик с английского на русский язык. Для проекта понадобится перевод не менее 20 тысячи знаков. Кандидаты, высылайте перевод примера(см. ниже), а так же свои цены и сроки. Пример: The Company is a leading project developer, using ...Переводы20 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании требуется исполнитель для дизайна и реализации веб-проектов с использованием jquery. Качество работ должно соответствовать представленным ниже примерам. Заявки без соответствующего портфолио не рассматриваются. Заявки от кандидатов принимаются только в виде комментариев к вакансии. http://www.templatemonster.com/flash-templates/25942.html http://www.templatemonster.com/flash-templates/31451.html http://www.templatemonster.com/demo/31015.html http://www.templatemonster.com/demo/33804.html Тип занятости Частичная ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимые навыки: Опыт работы в команде веб-разработчиком не меньше 2 лет Уверенное знание протокола HTTP Уверенное знание PHP, MySQL Знание JavaScript(jQuery, Prototype), понимание принципов AJAX Опыт использования систем контроля версий(cvs, svn, git...) Базовые знания команд Linux, опыт работы в командной строке, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад