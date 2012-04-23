isctravel

Константин Белинский isctravel

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Улучшения redmine

    - в имейл-рассылке по тикетам сделать так, чтобы сначала шел номер и название таска, а потом имя проекта - сделать шапку сайта больше по высоте , чтобы помещалось название проектов в две строчки

    Redmine
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 4 страницы мобильного сайта

    Сверстать 4 страницы мобильного сайта - верстка резиновая на страницы customer service скрипты для звездочек - с вас Исходники в PSD В дальнейшем мы планируем упаковать этот сайт в JQTouch ( http://www.jqtouch.com/ ) для создания мобильного приложения, так ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется мультиязыковой перевод документа

    Документ 800 символов на английском языке. Требуется сделать перевод на нидерландский, датский, испанский, итальянский и французский языки. Готовы рассмотреть предложения отдельных языковых версий, но желательно все сразу.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Англо-немецкий перевод

    Требуется срочно перевести текст 1800 символов с английского языка на немецкий. Подробности - в личных сообщениях.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать три страницы сайта

    Нужно сверстать три страницы сайта. Страницы несложные, без форм, однотипные. На одной странице просто контент, на второй - слайдер, на третьей - красивый джаваскриптовый скролл. Вёрстка - не резиновая, сайт фиксированной ширины, бекграунд - fit ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать сайт под смартфоны

    $250

    Верстка сайта для iPhone + Android Нужно сверстать 8 страниц сайта Требования: 1) кроссплатформенность (чтобы нормально выглядело на андроидах, iphone, ipad) 2) вёрстка — резиновая 3) доктайп — обязательно 4) использование библиотеки JQuery Макеты дизайна у нас в psd Примеры страниц ...

    Верстка сайтаAndroidjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей на медицинскую тематику для сайта

    Для сайта по медицинской тематике (организация лечения в Германии) необходимо написание статей на русском языке по следующим темам: Организация лечения Преимущества лечения в Германии Организация лечения в Германии Клиники Германии Отзывы (Истории) о лечении в Германии Оплата лечения Безопасность С чего начать? С ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта для iPhone + Android

    Нужно сверстать 8 страниц сайта Требования: 1) кроссплатформенность (чтобы нормально выглядело на андроидах, iphone, ipad) 2) вёрстка - резиновая 3) доктайп - обязательно 4) JS либа JQuery(ее более менее все представляют и поведение относительно предсказуемо), альтернативные варианты по сути ...

    Верстка сайтаAndroidjQuery
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать 4 страницы сайта

    Требования: - кроссбраузерная вёрстка (Firefox, Explorer 7,8, Safari, Opera, Chrome) - ясный и понятный код, все элементы стилей - через классы и id в css Макеты сайта у нас в .eps Пример страницы в аттаче

    CSS
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод англ.- рус., рус.- фр., рус.- итал., исп.

    Срочно нужен перевод текста 1500 знаков - deadline утро 29.12, исходник англ, перевод нужен англ - рус, рус- фр, рус- итал, рус - исп тема - условия доставки продуктов Время исполнения укажите в заявке

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-дизайнер

    В международную компанию требуется дизайнер на множество интересных проектов:) Дружелюбный коллектив, достойная зарплата, уютный офис недалеко от центра города. Вакансия строго для тех, кто может работать в офисе в Москве! Обязанности: дизайн ...

    IllustratorPhotoshop
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагины для redmine (Ruby on Rails)

    периодически нужны плагины для системы управления задачами Redmine (Ruby on Rails) примеры задач: - сделать duedate обязательным - добавить поле со списком юзеров и вывести в фильтры - настроить несколько дайджестов по заданной выборке тасков - настроить управление дайджестами (например ...

    RedmineRuby
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Iphone app

    Приложение для айфона, логика приложения здесь - dk.landedred.mobi, приложение должно работать в оффлайне, периодически подсасывать информацию\файлы с веба (например xml) Пожалуйста, присылайте сроки и стоимость.

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод текстов с английского на русский

    Требуется переводчик с английского на русский язык. Для проекта понадобится перевод не менее 20 тысячи знаков. Кандидаты, высылайте перевод примера(см. ниже), а так же свои цены и сроки. Пример: The Company is a leading project developer, using ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер веб-проектов с использованием jquery

    Компании требуется исполнитель для дизайна и реализации веб-проектов с использованием jquery. Качество работ должно соответствовать представленным ниже примерам. Заявки без соответствующего портфолио не рассматриваются. Заявки от кандидатов принимаются только в виде комментариев к вакансии. http://www.templatemonster.com/flash-templates/25942.html http://www.templatemonster.com/flash-templates/31451.html http://www.templatemonster.com/demo/31015.html http://www.templatemonster.com/demo/33804.html Тип занятости Частичная ...

    HTMLjQueryFlash
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    Необходимые навыки: Опыт работы в команде веб-разработчиком не меньше 2 лет Уверенное знание протокола HTTP Уверенное знание PHP, MySQL Знание JavaScript(jQuery, Prototype), понимание принципов AJAX Опыт использования систем контроля версий(cvs, svn, git...) Базовые знания команд Linux, опыт работы в командной строке, ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryLinuxNginxApacheAjaxFreeBSDYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать планы квартир в Архикаде
Все отлично, спасибо!
С Татьяной очень приятно работать. Всё делается в срок, вежливо, аккуратно. Порадовало, что сначала делается тестовый образец (отрисовывали планы квартир), на котором мы проверяем, всё ли устраивает - от штриховки линий до легенды, а потом делается основная часть работы.
Ответный отзыв
Tonja28Z
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Англо-немецкий перевод
Отличный заказчик! Все прошло на "ура"! Абсолютно никаких нареканий! Сотрудничаем дальше!
Быстрый и качественный перевод. При возможности будем сотрудничать снова.
Ответный отзыв
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Сверстать три страницы сайта
Отличный заказчик! Приятна в общении, четко описала задачу, оплата без задержек. Сотрудничеством полностью доволен.
Крайне приятно было работать. Аккуратно, быстро, без лишних вопросов, пара мелких обнаруженных помарок - были почти мгновенно устранены)
Ответный отзыв
san-francisco
Дарья 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Сверстать сайт под смартфоны
Потрясающий заказчик. Задача была не из лёгких, но сработались сразу и поработали над очень интересным проектом.
Быстро и хорошо сделали сложный проект (мобильная вёрстка на нестандартный доктайп). Во время работы вежливые и внимательные, работать приятно
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web_development
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Сверстать 4 страницы сайта
Очень доволен работой с Натальей. Приятно когда Заказчик вежливый, культурный и знает чего хочет. Оплата во-время, без каких либо задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Аккуратный и вежливый фрилансер, работать с ним приятно. Охотно идет навстречу, когда требуется помощь или какие-то дополнительные доделки Верстка в целом чистая, кроссбраузерная, без "мусора", валидная
Ответный отзыв