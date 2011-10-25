Коростелкина Ирина, 20.01.1983.
Замужем. Воспитываю сына (2009 г.р.) и дочь (2010 г.р.)
Цель:
В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время (в основном. это - ночь ;)провожу в сети Интернет (форумы разных направлений, соц.сети и т.д.) Хотелось бы проводить его с пользой для семейного бюджета.
Образование:
2001 – 2006 г. Академия таможенной службы Украины, экономический факультет, магистр экономики (диплом с отличием).
2007 - 2009 г. Академия внешней торговли, факультет международного права, специалист международного права
Последнее место работы:
С 2006 г по 2009 г работала в таможне (отдел по работе с личным составом).
Дополнительная информация:
Продвинутый пользователь в работе с компьютером и Internet.
Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel)
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский – свободно
Французский - читаю, перевожу со словарем
Личные качества
Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, эмоциональная уравновешенность, гибкость, энергичность. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации. При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания.
Интересы и увлечения
Литература по детской психологии, активный отдых. Ответственная, исполнительная, коммуникабельная, пунктуальная.
Выполню качественно и быстро курсовые, дипломные работы по экономике, правоведению, международному праву на русском, украинском языках. Есть опыт работы.
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