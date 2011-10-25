Экономист (учет и аудит), юрист (международное право)

Коростелкина Ирина, 20.01.1983.

Замужем. Воспитываю сына (2009 г.р.) и дочь (2010 г.р.)

Цель:

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время (в основном. это - ночь ;)провожу в сети Интернет (форумы разных направлений, соц.сети и т.д.) Хотелось бы проводить его с пользой для семейного бюджета.

Образование:

2001 – 2006 г. Академия таможенной службы Украины, экономический факультет, магистр экономики (диплом с отличием).

2007 - 2009 г. Академия внешней торговли, факультет международного права, специалист международного права

Последнее место работы:

С 2006 г по 2009 г работала в таможне (отдел по работе с личным составом).

Дополнительная информация:

Продвинутый пользователь в работе с компьютером и Internet.

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel)

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – свободно

Французский - читаю, перевожу со словарем

Личные качества

Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, эмоциональная уравновешенность, гибкость, энергичность. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации. При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания.

Интересы и увлечения

Литература по детской психологии, активный отдых. Ответственная, исполнительная, коммуникабельная, пунктуальная.

Выполню качественно и быстро курсовые, дипломные работы по экономике, правоведению, международному праву на русском, украинском языках. Есть опыт работы.