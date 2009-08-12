Доработать дизайн шапки сайта http://flagma.ru/ Основное: 1.Шапку сделать в 2 строки 2.Пользователю должно быть видно и понятно, что можно выбрать другой город или регион России 3.Пользователю должно быть видно и понятно, что он находится на портла Flagma Москва при ...
- $200Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать иконки для раздела Работа. Человечки по видам специальностей, 25 единиц. Ориентир http://www.istockphoto.com/search/lightbox/6924125/ Портфолио с примерами иконок.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется разработка дизайна сайта-портала Доска объявления, каталог компаний. Навигация действующая. Нарисовать страницы компании, объявления, карточку пользователя и все прилегающие к ним страницы. Стоимость работ по-договоренности. Дизайн должен быть простой и в то же время оригинальный. Желательно опыт работы с подобными ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад
Порталу на постоянную работу требуется: Высокопрофессиональный программист PHP (разработчик сайтов) Основные требования: - высшее специальное образование - возраст от 27 - опыт работы от 5-х лет - PHP 4-5, ООП - наличие хотя бы одного самостоятельно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Приведите примеры работ и укажите стоимость вашей работыHTML-верстка43 заявкиЗакрыт14 лет назад
Оптимизация HTML-кода страниц Посмотрите, пожалуйста http://www.ati.com.ua/ ели на ваше мнение тут есть что переоптимизировать под поисковики ответьте, причем например, укажите для тих двух страниц: http://www.ati.com.ua/view_bb_list_14_15_0_0_0.html http://www.ati.com.ua/view_bb_card_365032.html 1. Если тут серьезные ошибки, и сколько их, 2. Насколько они уменьшатся в размере после вашей ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад