ita001

Виктория Попова ita001

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Доработать дизайн шапки доски объявлений

    $200

    Доработать дизайн шапки сайта http://flagma.ru/ Основное: 1.Шапку сделать в 2 строки 2.Пользователю должно быть видно и понятно, что можно выбрать другой город или регион России 3.Пользователю должно быть видно и понятно, что он находится на портла Flagma Москва при ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки к разделу Работа

    Требуется нарисовать иконки для раздела Работа. Человечки по видам специальностей, 25 единиц. Ориентир http://www.istockphoto.com/search/lightbox/6924125/ Портфолио с примерами иконок.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта-портала

    $2500

    Требуется разработка дизайна сайта-портала Доска объявления, каталог компаний. Навигация действующая. Нарисовать страницы компании, объявления, карточку пользователя и все прилегающие к ним страницы. Стоимость работ по-договоренности. Дизайн должен быть простой и в то же время оригинальный. Желательно опыт работы с подобными ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Высокопрофессиональный программист PHP

    Порталу на постоянную работу требуется: Высокопрофессиональный программист PHP (разработчик сайтов) Основные требования: - высшее специальное образование - возраст от 27 - опыт работы от 5-х лет - PHP 4-5, ООП - наличие хотя бы одного самостоятельно ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация HTML-кода страниц

    Оптимизация HTML-кода страниц Посмотрите, пожалуйста http://www.ati.com.ua/ ели на ваше мнение тут есть что переоптимизировать под поисковики ответьте, причем например, укажите для тих двух страниц: http://www.ati.com.ua/view_bb_list_14_15_0_0_0.html http://www.ati.com.ua/view_bb_card_365032.html 1. Если тут серьезные ошибки, и сколько их, 2. Насколько они уменьшатся в размере после вашей ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад