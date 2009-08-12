Оптимизация HTML-кода страниц Посмотрите, пожалуйста http://www.ati.com.ua/ ели на ваше мнение тут есть что переоптимизировать под поисковики ответьте, причем например, укажите для тих двух страниц: http://www.ati.com.ua/view_bb_list_14_15_0_0_0.html http://www.ati.com.ua/view_bb_card_365032.html 1. Если тут серьезные ошибки, и сколько их, 2. Насколько они уменьшатся в размере после вашей ...