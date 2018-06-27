Приветствую!

Создание логотипов, векторная графика

Здравствуйте, Меня зовут Самат ,буду рад Вам помочь в разработке логотипа или фирменного стиля.

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Уникальный качественный дизайн.

Сроки от 2 до 5 дней, в зависимости от сложности графических элементов.

Разработка нескольких вариантов.

Внесение правок и пожеланий.

Работа до полного утверждения работы.

Приемлемые цены.

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Также рисую портреты в стиле АРТ, не дорого и качественно.

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С уровнем моих работ вы можете ознакомится в моем портфолио

Люблю творчество, практикую и с радостью помогу Вам воплотить в жизнь любые идеи. Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно на положительный, качественный результат. И если Вы готовы потратить некоторое время на полноценную постановку задачи, отнесетесь к этому серьезно, то мы поладим)

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Буду рад сотрудничеству.

С уважением Самат!