janisbai

Самат Жанысбай janisbai

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Приветствую!

Создание логотипов, векторная графика

Здравствуйте, Меня зовут Самат ,буду рад Вам помочь в разработке логотипа или фирменного стиля.

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  • Уникальный качественный дизайн.
  • Сроки от 2 до 5 дней, в зависимости от сложности графических элементов.
  • Разработка нескольких вариантов.
  • Внесение правок и пожеланий.
  • Работа до полного утверждения работы.
  • Приемлемые цены.
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Также рисую портреты в стиле АРТ, не дорого и качественно.

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С уровнем моих работ вы можете ознакомится в моем портфолио

Люблю творчество, практикую и с радостью помогу Вам воплотить в жизнь любые идеи.  Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно на положительный, качественный результат. И если Вы готовы потратить некоторое время на полноценную постановку задачи, отнесетесь к этому серьезно, то мы поладим)

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Буду рад сотрудничеству.

С уважением Самат!

 

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