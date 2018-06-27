Создание логотипов, векторная графика
Здравствуйте, Меня зовут Самат ,буду рад Вам помочь в разработке логотипа или фирменного стиля.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Уникальный качественный дизайн.
- Сроки от 2 до 5 дней, в зависимости от сложности графических элементов.
- Разработка нескольких вариантов.
- Внесение правок и пожеланий.
- Работа до полного утверждения работы.
- Приемлемые цены.
Также рисую портреты в стиле АРТ, не дорого и качественно.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С уровнем моих работ вы можете ознакомится в моем портфолио
Люблю творчество, практикую и с радостью помогу Вам воплотить в жизнь любые идеи. Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно на положительный, качественный результат. И если Вы готовы потратить некоторое время на полноценную постановку задачи, отнесетесь к этому серьезно, то мы поладим)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Буду рад сотрудничеству.
С уважением Самат!