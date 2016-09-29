У нас есть внутрикорпоративное приложение, написанное на AngularJS + NodeJS + MySQL Необходимо разработать несколько дополнительных экранов (с бекэндом) по имеющемуся ТЗ. Оценка объема работ - 80 часов. ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать приложение на AngularJS. Оценка объема работ - 45 часов. ТЗ есть. Автор приложения загружен на других задачах, но по структуре приложения и доработкам все подскажет. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать бекэнд приложения на NodeJS + MySQL (фронтэнд на Angular). ТЗ есть. Некоторые фичи потребуют написания сложных запросов в MySQL. По структуре приложения все, что нужно расскажем и покажем. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать приложение на AngularJS. Оценка объема работ - 40 часов. ТЗ есть. Автор приложения загружен на других задачах, но по структуре приложения и доработкам все подскажет. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад