jobjobjobjob

Требуется создать приложение для запуска VPN туннелей на Android. А также его развитие и поддержка в последствии. Подробности при личном обсуждении. - Исполнительность - Ответственность Знания: - Java - Android SDK - Android NDK Контакты Skype: the_n1x Jabber: [email protected]
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо подправить верстку html баннера. Задание у профессионального верстальщика займет не более 15 минут. Контакты skype: the_n1xHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищем node.js/javascript программиста для постоянного сторудничества. Требования: - Отличное знание javascript - Опыт работы с Node.js - Опыт работы с фреймворками на базе Node.js Контакты: Jabber: [email protected] Skype: the_n1xВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание сайта проверки IP. По функционалу должен повторять whoer.net Желательно на основе Node.js, хотя возможно и на PHP. По проекту обращаться только по контактам ниже. Контакты: Jabber: [email protected] Skype: the_n1xВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужна инструкция по настройке L2TP/IPSec PSK VPN на RouterOS. Skype: the_n1xНастройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищем опытного drupal программиста. Требуется как "натяжка" сайтов, так и написание расширений для друпала. Требования: - отличное знание php - опыт работы с друпалом - опыт применения локализаций и multi-domain инсталяций - понимание принципов SEO и использования SEO расширений Приветствуется умение ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад