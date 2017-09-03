jstseconds

Владимир Хоменок jstseconds

 
24 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-разработка: Laravel, YII, Wordpress, Joomla, Prestashop, OpenCart

Делаю сайты любой сложности. 

Готов открывать для себя, изучать и вливаться во все интересные задачи.

WordPressOpenCartLaravelJoomlaPrestashopYii
Портфолио