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Владимир Хоменок
jstseconds
jstseconds
24 года
Россия
/
Москва
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Web-разработка: Laravel, YII, Wordpress, Joomla, Prestashop, OpenCart
Делаю сайты любой сложности.
Готов открывать для себя, изучать и вливаться во все интересные задачи.
WordPress
OpenCart
Laravel
Joomla
Prestashop
Yii
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Доработка сайта атрибутики университета
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