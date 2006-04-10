Образование

высшее, КазГНУ им. Аль-Фараби, ф-т механико-математический, спец. – Информационные системы в бизнесе

курсы Web-дизайна (High Tech for Human) г.Алматы

технический переводчик (англ. язык)

кусы flash г.Москва

Знание языков

русский, английский, казахский, японский (начальный)

Умения и навыки

Flash (создание анимации, озвучивание ее, создание сложной программной анимации, зависящей от действий пользователя, программирование интерактивных элементов (кнопок, клипов, пр.), создание целостного проекта, владение всеми командами языка ActionScript, умение отображать в фильме динамические данные)

Photoshop в совершенстве

Corel Draw

Хорошие дизайнерские способности (креативность)

Базовые знания Basic, Pascal, C, Delphi

HTML (создание web-страниц) (в том числе CSS и базовый JavaScript)

Работа с цифровыми фотоаппаратами

Обработка изображений, подготовка к печати, создание коллажей

Дополнительные сведения о себе

Работоспособная, исполнительная, ответственная, аккуратная, любознательная, легко обучаемая

Цель

Получение интересной, креативной работы в области информационных технологий, которая позволила бы реализовать свои знания и в перспективе повышать квалификацию. А также получение возможности проявлять свои творческие способности.