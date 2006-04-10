Образование
высшее, КазГНУ им. Аль-Фараби, ф-т механико-математический, спец. – Информационные системы в бизнесе
курсы Web-дизайна (High Tech for Human) г.Алматы
технический переводчик (англ. язык)
кусы flash г.Москва
Знание языков
русский, английский, казахский, японский (начальный)
Умения и навыки
Flash (создание анимации, озвучивание ее, создание сложной программной анимации, зависящей от действий пользователя, программирование интерактивных элементов (кнопок, клипов, пр.), создание целостного проекта, владение всеми командами языка ActionScript, умение отображать в фильме динамические данные)
Photoshop в совершенстве
Corel Draw
Хорошие дизайнерские способности (креативность)
Базовые знания Basic, Pascal, C, Delphi
HTML (создание web-страниц) (в том числе CSS и базовый JavaScript)
Работа с цифровыми фотоаппаратами
Обработка изображений, подготовка к печати, создание коллажей
Дополнительные сведения о себе
Работоспособная, исполнительная, ответственная, аккуратная, любознательная, легко обучаемая
Цель
Получение интересной, креативной работы в области информационных технологий, которая позволила бы реализовать свои знания и в перспективе повышать квалификацию. А также получение возможности проявлять свои творческие способности.