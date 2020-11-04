Дизайн; Веб-дизайн; Лого...

Последний год посвятила изучению и работе в web-дизайне (HTML, CSS, Photoshop, Figma, типографика, анимация, UI, UX). Имею опыт работы контент-менеджером.

Мною были созданы и реализованы: сайт-визитка для PR-специалиста (https://sagitovapr.ru/), сайт консалтингового агентства на платформе Tilda (https://exploreyourdata.ru/, https://exploreyourdata.ru/hairsalon, https://exploreyourdata.ru/powerbi, https://exploreyourdata.ru/call-center) два проекта интернет-магазина на американский рынок, а также несколько тренировочных проектов по дизайну "с нуля" и редизайну. Портфолио https://www.behance.net/ylionahappy107f