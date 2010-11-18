karaed

Вячеслав karaed

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разместить на сайте платежный виджет от PAYMASTER

    Требуется разместить на сайте интернет-магазина платежный виджет от PayMaster и настроить его для работы через кассу АТОЛ 30Ф для отправки электронных чеков. Сайт на Джомле. Касса подключена через систему МойСклад.  Прошу давать предложения только уже имеющих опыт установки и ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется программист с Опытом интеграции системы "Мой Склад" и Joomla

    Требуется программист с Опытом интеграции системы "Мой Склад" и Joomla для доводки проекта нового интернет-магазина с системой обработки складского учета и первичной бухгалтерии.Есть почти готовый интернет-магазин на Jomla. Программа на сайте изначально самописная.  Внесено большое количество ...

    Joomla
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновление сайта 4x4SHOP

    $2500

    Перевод сайта 4x4SHOP.RU на новую платформу с созданием нового дизайна сайта и его страниц. Создание нового логотипа, освежение бренда. Создание обновленных процедур ввода-вывода товаров, контроль прохождения поставщик-склад-покупатель,  создание складского и бухгалтерского функционала,  системы фильтрации товаров, поставщиков и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать промосайт LightForce

    Создание сайта продукции австралийской фирмы LIGHTFORCE с использованием общей направленности дизайна и оригинальных логотипов. (Говоря по-русски - чтоб было похоже, а может и лучше ;-) ) С возможностью дополнения в будущем новыми продуктами, фотогалереей, страничкой ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 4x4SHOP

    $1000

    Перенос со старой площадки сайта www.4x4shop.ru на новую площадку, перевод сайта на новый, более современный движек, с улучшением дизайна но с сохранением основы узнаваемости фирменного стиля. С сохранением всех записей, товаров и проч.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$2500
10 баллов
6 лет назад
Обновление сайта 4x4SHOP
Мне всегда интересны проекты Вячеслава, так как они связаны с интересным бизнесом - он продает тюнинг для езды по лесам, да еще с 2003 года. Романтика. Внедорожники. Грязь дорог, скорость, мускулистые руки и вера в успех поездки... Самый отважный заказчик, которого я знаю + еще и писатель увлекательного блога о путешествиях. Для такого увлеченного и влюбленного в свой бизнес мужчины, работать всегда приятно и полезно для развития кругозора, так как Вячеслав, когда свободен очень приятный и разносторонне развитый собеседник:) СПАСИБО! и до новых встреч ...
Профессионально и быстро : работа закончена раньше срока. Практически постоянно на контакте. Откликается быстро. От обсуждения не уклоняется. Критика воспринимается положительно, без нервов и дерготни. Замечания исключительно по существу : без воды и соплей. Ни каких попыток пересмотра сметы в процессе работы в сторону увеличения бюджета из-за сложности проекта и т.д. и т.п. и прочего развода. Это важно при моей схеме оплаты ! И это - приятно. В процессе работы предлагает свое видение и оригинальные идеи. Работает не шаблонно, но при желании можно попросить (или заставить ;-) сделать как я хочу. При этом не упирается и может переделать, доделать, скорректировать уже готовую работу без вопросов. Имеет обширные профессиональные знакомства : при необходимости (а такая была) может подтягивать дополнительных людей для выполнения особенных задач и решений. Касаемо логотипа : я мучал разработчика долго и придирался, но все было выполнено как надо : было предоставлено на выбор что-то около 10 вариантов (точно уже не помню). Выбрал в итоге путем голосования среди сотрудников своей фирмы. Дополнительно по дизайну были сделаны мелкие корректировки уже фактически после сдачи проекта - без проблем, уговоров, требований доп. оплаты и т.д. Об этом выше писал уже. Так-же получил приятный бесплатный бонус в виде изготовления макетов новых визиток для фирмы. Тем, кто ранее с Серафимой не работал первоначально может показаться, что она слишком строгая. Но в итоге сами поймете, что эта требовательность выливается в скорость и точность выполнения вашего заказа. В конце концов - время/деньги. Для тех, кому важно : схема оплаты гибкая, договорная. Так сказать , есть варианты. Хотя для меня проблем в этом не было (платил 100% сразу). Короче, рекомендую.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
4x4SHOP
Работаю с Вячеславом не первый раз и постоянно узнаю что-то новое и интересное в плане создания сайтов:)) Это идет обоим на пользу. Спасибо за проект, я надеюсь все будет замечательно!
Проэкт оказался несколько сложнее, чем нам всем показалось на первый взгляд, но в итоге все получилось. Сайт заработал с новой силой и, надеюсь, со временем, переплюнет предыдущую свою версию по финансовой прибыли.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для AlexsimA
Если бы было побольше таких заказчиков как Вячеслав, мир был бы добрее и лучше! Нет слов, только приятные воспоминания. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Все мне нравится. Работа, качество, сопровождение. Получил ровно то, что хотел. Кое-что я даже не просил (не успел попросить) сделать, а все было сделано "за нас". Приятный сервис :-) Буду рекомендовать знакомым при случае, да и сам попользуюсь, это уж точно...
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