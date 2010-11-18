Требуется разместить на сайте интернет-магазина платежный виджет от PayMaster и настроить его для работы через кассу АТОЛ 30Ф для отправки электронных чеков. Сайт на Джомле. Касса подключена через систему МойСклад. Прошу давать предложения только уже имеющих опыт установки и ...
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется программист с Опытом интеграции системы "Мой Склад" и Joomla для доводки проекта нового интернет-магазина с системой обработки складского учета и первичной бухгалтерии.Есть почти готовый интернет-магазин на Jomla. Программа на сайте изначально самописная. Внесено большое количество ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2500
Перевод сайта 4x4SHOP.RU на новую платформу с созданием нового дизайна сайта и его страниц. Создание нового логотипа, освежение бренда. Создание обновленных процедур ввода-вывода товаров, контроль прохождения поставщик-склад-покупатель, создание складского и бухгалтерского функционала, системы фильтрации товаров, поставщиков и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создание сайта продукции австралийской фирмы LIGHTFORCE с использованием общей направленности дизайна и оригинальных логотипов. (Говоря по-русски - чтоб было похоже, а может и лучше ;-) ) С возможностью дополнения в будущем новыми продуктами, фотогалереей, страничкой ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Перенос со старой площадки сайта www.4x4shop.ru на новую площадку, перевод сайта на новый, более современный движек, с улучшением дизайна но с сохранением основы узнаваемости фирменного стиля. С сохранением всех записей, товаров и проч.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Интернет-магазин по продаже квадроциклов ATVСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад