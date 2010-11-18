Профессионально и быстро : работа закончена раньше срока. Практически постоянно на контакте. Откликается быстро. От обсуждения не уклоняется. Критика воспринимается положительно, без нервов и дерготни. Замечания исключительно по существу : без воды и соплей. Ни каких попыток пересмотра сметы в процессе работы в сторону увеличения бюджета из-за сложности проекта и т.д. и т.п. и прочего развода. Это важно при моей схеме оплаты ! И это - приятно. В процессе работы предлагает свое видение и оригинальные идеи. Работает не шаблонно, но при желании можно попросить (или заставить ;-) сделать как я хочу. При этом не упирается и может переделать, доделать, скорректировать уже готовую работу без вопросов. Имеет обширные профессиональные знакомства : при необходимости (а такая была) может подтягивать дополнительных людей для выполнения особенных задач и решений. Касаемо логотипа : я мучал разработчика долго и придирался, но все было выполнено как надо : было предоставлено на выбор что-то около 10 вариантов (точно уже не помню). Выбрал в итоге путем голосования среди сотрудников своей фирмы. Дополнительно по дизайну были сделаны мелкие корректировки уже фактически после сдачи проекта - без проблем, уговоров, требований доп. оплаты и т.д. Об этом выше писал уже. Так-же получил приятный бесплатный бонус в виде изготовления макетов новых визиток для фирмы. Тем, кто ранее с Серафимой не работал первоначально может показаться, что она слишком строгая. Но в итоге сами поймете, что эта требовательность выливается в скорость и точность выполнения вашего заказа. В конце концов - время/деньги. Для тех, кому важно : схема оплаты гибкая, договорная. Так сказать , есть варианты. Хотя для меня проблем в этом не было (платил 100% сразу). Короче, рекомендую.