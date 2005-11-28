katrin

Гость katrin

 
51 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Иванова Юлия Геннадиевна

Окончила годичные курсы по специальности ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

при Украинском институте научно-технической и экономической информации

(УкрИНТЭИ), Киев.

-Владею следующими языками приграмипования:HTML, Java Script, Action Script(Flash), My SQL, Microsoft SQL;

Опыт работы с графическими программами:

-Adobe PhotoShop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Flash,

- разработка дизайнов для web-сайтов, подготовка графических макетов, логотипов, баннеров.

- Обладаю творческим мышлением, умею рисовать руками;

- Свободно владею английским языком;

Условия работы: Удаленная, сдельная или частичная занятость.

Мои последние работы:

http://www.cosmetic-city.com.ua/

http://www.ales.com.ua

http://masterokz.9.com1.ru/

http://adanit.ru/

http://www.ssp.ru