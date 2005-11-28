Иванова Юлия Геннадиевна
Окончила годичные курсы по специальности ВЕБ-ДИЗАЙНЕР
при Украинском институте научно-технической и экономической информации
(УкрИНТЭИ), Киев.
-Владею следующими языками приграмипования:HTML, Java Script, Action Script(Flash), My SQL, Microsoft SQL;
Опыт работы с графическими программами:
-Adobe PhotoShop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Flash,
- разработка дизайнов для web-сайтов, подготовка графических макетов, логотипов, баннеров.
- Обладаю творческим мышлением, умею рисовать руками;
- Свободно владею английским языком;
Условия работы: Удаленная, сдельная или частичная занятость.
Мои последние работы:
http://www.cosmetic-city.com.ua/