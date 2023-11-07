Мене звуть Катерина, і я - копірайтер, перекладач та рерайтер з 10-річним досвідом. У моєму портфоліо співпраця з відомими українськими блогерами та викладацькі функції на курсах з письменництва. Я готова реалізувати ваші проекти, надаючи якісний та творчий контент. Зв'яжіться зі мною, і ми разом створимо текст, який виділить вас або ваш бізнес на ринку.