Мене звуть Катерина, і я - копірайтер, перекладач та рерайтер з 10-річним досвідом. У моєму портфоліо співпраця з відомими українськими блогерами та викладацькі функції на курсах з письменництва. Я готова реалізувати ваші проекти, надаючи якісний та творчий контент. Зв'яжіться зі мною, і ми разом створимо текст, який виділить вас або ваш бізнес на ринку.
Транскрибация
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$8/час
от $20от 3 дней
#1194
Рерайтинг
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$7/час
от $21от 3 дней
#1222
Редактирование и Корректура
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$7/час
от $20от 3 дней
#1559
Переводы
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$18/час
от $54от 3 дней
#5077
Копирайтинг
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$15/час
от $30от 3 дней
#5151