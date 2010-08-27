Знания и умения, которые должны присутствовать у исполнителя - SQL для MySql, php 4 (ооп практически нет), css, html. Придется работать с http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/, http://fpdf.org . Ставка от 150р., до 300р. в час в зависимости от ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо доработать интерфейс для базы данных. Знания и умения, которые должны присутствовать у исполнителя - SQL для MySql, php 4 (ооп практически нет), css, html. Придется работать с http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/, http://fpdf.org . Ставка от 150р., ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разобраться с проблемой конфигурации MySQL. Сервер Mysql 5.1.49. Процессор вдруг стал загружен на 70-80% два дня назад, после спал, на следующий день опять загрузился, потом спал, сейчас не падает. Было выявлено, что запросы выполняются ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад