Дизайнер-иллюстратор

Дизайнер-иллюстратор. Опыт работы - более 8-ми лет. Разработка дизайна сайтов, логотипов, фирменного стиля, наружной и интерьерной рекламы, полиграфической продукции. Отрисовка любых изображений в векторе и растре.