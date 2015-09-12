Дизайнер-иллюстратор
Дизайнер-иллюстратор. Опыт работы - более 8-ми лет. Разработка дизайна сайтов, логотипов, фирменного стиля, наружной и интерьерной рекламы, полиграфической продукции. Отрисовка любых изображений в векторе и растре.
Портфолио
- Логотип туристического агентства626 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#472
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1152
Наружная реклама
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от $30
от 3 дней
#1463
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1573
Обработка фотографий
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$10/час
от $10от 1 часа
#2119
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
#2523
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3565