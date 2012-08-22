Необходимо доработать CSS-шаблон темы сайта для того, чтобы она максимально походила на другую тему
Дизайн сайтов11 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо доработать CSS-шаблон темы сайта для того, чтобы она максимально походила на другую тему
Необходимо нарисовать иконку для iOS (Appstore, retina, normal)
Нужно перенести контент с сайта risspa.ru на новую платформу
Необходимо разработать iOS-приложение конвертации текста в русской раскладке (ЙЦУКЕН) в английскую (QWERTY) Основные требования: 1) 2 поля - ввод текста и вывод результата 2) напротив каждого поля чекбокс включающий или выключающий маскирование текста 3) внизу кнопка скопировать результат конвертации ...