kelvmg

Евгений kelvmg

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
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Приятный и порядочный человек! Спасибо за интересную работу! Всем мои рекомендации для сотрудничества...
Наталия выполнила задание максимально оперативно, проявила высокий уровень креативности и понимания задачи заказчика. С удовольствием продолжу сотрудничество!
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