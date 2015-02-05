kenmarkel

Геннадий kenmarkel

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

roman_vrm
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Аудит сайта. Тестирование и юзабилити.
Отличный заказчик! Очень доволен сотрудничеством с ним. Всем рекомендую!!!
Отличный тестировщик. Проверил все что надо и даже больше. Особенно удобно что он сам знает что надо тестировать и отлично разбирается в предметной области. Дал задачу - протестировать сайт. В итоге получил детальный отчет, с проверкой каждой мелочи и разных вариантов отработки логики сайта. Сэкономил мне много времени, т.к. не пришлось писать подробное тз на тестирование. Так же он знает общепринятые нормы и требования к основному функционалу, и проверяет что сайт им соответствует.
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bereza1
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$450
9 баллов
9 лет назад
Провести Аудит безопасности сайта и сервера.
AJAXJavaScriptJoomlaMySQLSQL
Отличный заказчик! Оплата своевременная и в полном объеме. Задание понятное и выполнимое. Приятно было работать.
Отчетом по аудиту доволен, провели множество проверок, дали рекомендации. Ожидания оправдались. Люди профессионалы своего дела, и их работа полностью соответствовала моим требованиям в задаче.
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gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Починить joomla сайт с модулем wdcauction
Joomla
Все отлично. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Не стоит переоценивать исполнителей даже с очень высоким рейтингом, я переоценил и был не прав. Работу завершил полностью после выдвижения четких понятных и конкретных требований. Протсые задачи с формулировкой сделать чтобы это работало, без конкретных уточнений, вообще не дают результата. Были проблемы при работе с git репой, постоянно заливал конфиг в репу и убирал его из игнора. В общем с первого раза работа не задалась. В итоге вся работа была выполнена до конца, но уже с плотным вмешательством заказчика и постоянными проверками. Бонусом были проведены дополнительные работы. Что большой плюс, человек ниразу не пропадал со связи, всегда вовремя отвечал, разногласий не было. Не работает - починил. Коммуникация на высоте. Можете смело заказывать у него работу, при любых сложностях он доведет дело до конца. До этого с этой задачей не смогли справится 5! исполнителей. И только Валерий смог довести дело до конца.
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outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Найти пять картинок определенного типа.
Отлично поработали. Рекомендую!
все хорошо.
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uihor
Игорь 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать верстку 10 страниц
И во второй раз прошло все отлично. Заказчик все доносит четко и ясно, ничего лишнего. Приятен в общении. Благодарен за хорошие макеты.
Отличное качество. Замечаний по исполнению не было. Удобный процесс работы, заказал - сделано. Экономия времени.
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