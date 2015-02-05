Необходимо провести аудит юзабилити интернет магазина с оплатой криптовалютой. Функционал: Регистрация, авторизация. Активация. Изменение профиля. Создание аукциона. Установка ставки на аукцион. Покупка аукциона. Оплата криптовалютой. Покупка продажа от разных пользователей. Передача пароля ...
- $250Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт, интернет магазин, с оплатой криптовалютой. Необходимо провести проверку на безопасность. Главный момент это исключить админский доступ к серверу. Javascript безопасность не так важна. В итоге есть сайт, есть сервер. Необходимо постаратсья ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый вечер. Мы с вами уже сотрудничали по созданию дизайна для нашего сайта. Тогда я остался очень доволен вашей работе. Нам необходимо внести изменения в дизайн. 1. На главной странице: Ссылка "МЫ в торе." ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать дизайн сайта. На главной странице необходимо добавить логин к последней ставке. На странице сообщение оформить некоторые варианты. Другое по согласованию.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Необходимо сделать переводы трех текстов с русского на английский. Тексты в приложении:Переводы36 заявокЗакрыт10 лет назад
Нарисовать логотип для сайта с прошлых проектов. Грамотно вставить его на страницу.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть такой шаблон: http://razonartificial.com/themes/reason/v1.2.1/header-light-dark/ Необходимо найти кратинки для шапки слайдера: Картинки по содержанию: 1. суд, 2. пачки документов. 3. Секретность. Далее в блоке The template for all devices Сейчас ...Завершен10 лет назад
Продолжить верстку. Немного изменить главную страницу, в соответствии с изменениями psd шаблона. И сверстать остальные шаблоны.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим дизайн для следующих страниц на сайте: логин регистрация профиль пользователя: логин, кошелек, статус аккаунта, смена пароля, контакты. страница аукциона список аукционов покупка аукциона ставка на ...Завершен10 лет назад
Есть сверстанная главная страница сайта. Надо натянуть ее на joomla. Достаточно будет того, чтобы только главная страница была такой как в верстке. Насколько сильно от этого изменятся остальные страницы - обсуждаемо. Основная ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходима качественная верстка для главной страницы сайта. макет PSD.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $300
Необходимо починить joomla сайт. Используется движок аукционов wdcauction. Необходимо сделать возможность изменять номер кошелька, изменить логику ставок, починить самопроизвольное закрытие. Подробнее в приложении.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Необходим редизайн главной страницы сайта с аукционами. Предоплата 50%Завершен10 лет назад
- $200
необходимо сделать прототип для сайта. Тематика сайта - аукционы. Как инструмент предлагаю использовать эту площадку https://projects.invisionapp.com/d/main#/projects Основной функционал. На главной странице должны быть актуальные аукционы, и последние ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо настроить, починить плагин аукционов на joomla. Стоит плагин wdcauctionpayments. Установка ставок работает нормально. Однако аукцион не завершается после оплаты, в базее прописывается значение завершенности, но в интерфейсе это не отображается, единственная возможность завершить аукцион ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад