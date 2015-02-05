Не стоит переоценивать исполнителей даже с очень высоким рейтингом, я переоценил и был не прав. Работу завершил полностью после выдвижения четких понятных и конкретных требований. Протсые задачи с формулировкой сделать чтобы это работало, без конкретных уточнений, вообще не дают результата. Были проблемы при работе с git репой, постоянно заливал конфиг в репу и убирал его из игнора. В общем с первого раза работа не задалась. В итоге вся работа была выполнена до конца, но уже с плотным вмешательством заказчика и постоянными проверками. Бонусом были проведены дополнительные работы. Что большой плюс, человек ниразу не пропадал со связи, всегда вовремя отвечал, разногласий не было. Не работает - починил. Коммуникация на высоте. Можете смело заказывать у него работу, при любых сложностях он доведет дело до конца. До этого с этой задачей не смогли справится 5! исполнителей. И только Валерий смог довести дело до конца.