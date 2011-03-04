ХАН НАДЕЖДА РОМАНОВНА

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

 Дата рождения: 15 декабря 1988 года

 Национальность: кореянка

 Семейное положение: не замужем

 Личностные качества: ответственность, серьезное отношение к порученному делу, коммуникабельность, оперативность, стремление к повышению профессионального уровня.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

 Русский в совершенстве, государственный – начальная ступень

ОБРАЗОВАНИЕ

 С 2006 – студентка ЗКГУ им. Утемисова (Западно Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова), Казахстан, Уральск

 Факультет: Архитектурный дизайн

ОПЫТ РАБОТЫ

 Разовые заказы, требующие знания AutoCAD, photoshop, CorelDraw, 3 dmax,

студенческая практика в предприятии ТОО «Кульман», в проектном отделе

ТЕЛЕФОН: (7112) 23 88 86, МОБ.:8 (777) 4680787

090000 УРАЛЬСК, УЛ. МОЛДАВСКАЯ,2/1,КВ.10

ЦЕЛЬ

Приобретение и совершенствование профессиональных навыков, работа в команде, максимальное использование собственного потенциала для достижения поставленных задач.