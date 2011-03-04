ХАН НАДЕЖДА РОМАНОВНА
СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ
Дата рождения: 15 декабря 1988 года
Национальность: кореянка
Семейное положение: не замужем
Личностные качества: ответственность, серьезное отношение к порученному делу, коммуникабельность, оперативность, стремление к повышению профессионального уровня.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Русский в совершенстве, государственный – начальная ступень
ОБРАЗОВАНИЕ
С 2006 – студентка ЗКГУ им. Утемисова (Западно Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова), Казахстан, Уральск
Факультет: Архитектурный дизайн
ОПЫТ РАБОТЫ
Разовые заказы, требующие знания AutoCAD, photoshop, CorelDraw, 3 dmax,
студенческая практика в предприятии ТОО «Кульман», в проектном отделе
ТЕЛЕФОН: (7112) 23 88 86, МОБ.:8 (777) 4680787
090000 УРАЛЬСК, УЛ. МОЛДАВСКАЯ,2/1,КВ.10
ЦЕЛЬ
Приобретение и совершенствование профессиональных навыков, работа в команде, максимальное использование собственного потенциала для достижения поставленных задач.
Портфолио
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