Добрый вечер! Надо сделать отправку писем с формы обратной связи на мэйл. Стоит eForm, нужно настроить его. Смену мэйл адреса поместить в чанк. Сайт - [b]http://tinyurl.com/lwzfel6[/b]
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
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Здравствуйте! Необходимо доделать адаптивную верстку, отвечающую следующим обязательным условиям - goo.gl/T4mLti Дизайн - goo.gl/Zl98O9 То что сделано на данный момент - https://yadi.sk/d/n4W6lq1e3Ghpm9 - Не хватает поддержки ie8. - Плохо читается/выглядит планшетная и моб версия - пример по отображению ниже по ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Есть 3 макета в .ai их надо перерисовать с соблюдение цветов и размеров в corel: [url=http://b.gumball.ru/1.pdf]1[/url] [url=http://b.gumball.ru/2.pdf]2[/url] [url=http://b.gumball.ru/3.pdf]3 [/url]+ К первому макету потребуется добавить текст. Укажите ваши цены и сроки выполнения.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго, сабж, парсер кампаний, таргетингов и бидов, все складывать в .csv файлики. Вроде ничего сложного, плачу в $Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется добавить кнопки в слайды. [b]- [/b]По нажатию на кнопку она становится активной, при возврате к этому же слайду кнопка также должна быть активна. [b]- [/b]На первом слайде: круглые кнопки (пример: [b]http://tinyurl.com/hxavbw8[/b]) [b]- [/b]На втором и третем: прямоугольные ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо перерисовать логотип для сайта по производству различных коробок из гофрокартона. - Ссылка на логотип - [b]http://tinyurl.com/hznhbrk[/b] - Надпись под лого нужно изменить на - "Производство гофроупаковки" - Приветствуется незначительное изменение в логотипе (вид дуги, шрифт) [u]Исполнителя выберу ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад