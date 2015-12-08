kickskar

Алексей Каров kickskar

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Modx: Настроить отправку писем через форму обратной связи

    Добрый вечер! Надо сделать отправку писем с формы обратной связи на мэйл. Стоит eForm, нужно настроить его. Смену мэйл адреса поместить в чанк. Сайт - [b]http://tinyurl.com/lwzfel6[/b]

    MODXФорма обратной связи
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать адаптивный ленд (сегодня)

    $50

    Здравствуйте!  Необходимо доделать адаптивную верстку, отвечающую следующим обязательным  условиям - goo.gl/T4mLti Дизайн - goo.gl/Zl98O9 То что сделано на данный момент - https://yadi.sk/d/n4W6lq1e3Ghpm9 - Не хватает поддержки ie8. - Плохо читается/выглядит планшетная и моб версия - пример по отображению ниже по ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перерисовать из ai в corel

    Доброго времени суток!  Есть 3 макета в .ai их надо перерисовать с соблюдение цветов и размеров в corel:  [url=http://b.gumball.ru/1.pdf]1[/url] [url=http://b.gumball.ru/2.pdf]2[/url] [url=http://b.gumball.ru/3.pdf]3 [/url]+ К первому макету потребуется добавить текст. Укажите ваши цены и сроки выполнения.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить кнопки в слайды

    Добрый день!  Требуется добавить кнопки в слайды. [b]- [/b]По нажатию на кнопку она становится активной, при возврате к этому же слайду кнопка также должна быть активна.  [b]- [/b]На первом слайде: круглые кнопки (пример: [b]http://tinyurl.com/hxavbw8[/b]) [b]- [/b]На втором и третем: прямоугольные ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перерисовать логотип

    Доброго времени суток!  Необходимо перерисовать логотип для сайта по производству различных коробок из гофрокартона.  - Ссылка на логотип - [b]http://tinyurl.com/hznhbrk[/b] - Надпись под лого нужно изменить на - "Производство гофроупаковки" - Приветствуется незначительное изменение в логотипе (вид дуги, шрифт) [u]Исполнителя выберу ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
12 часов назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перерисовать логотип
Спасибо Алексею за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Задание было понятное. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Алексей - очень вежливый и приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Спасибо большое Анне за выполненную работу! Одни плюсы от сотрудничества: быстро, качественно и приятное общение с адекватным человеком. Заказывайте работы у Анны, не пожалеете)
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