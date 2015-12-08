Спасибо Алексею за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Задание было понятное. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Алексей - очень вежливый и приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!