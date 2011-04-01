$700
ВНИМАНИЕ: в связи с тем, что наш потенциальный исполнитель не только не выполнил обязательства, но и ещё тянет время - проект снова в силе: А) простая цветовая схема б) touch-ready ...
Сайты «под ключ»24 заявки
Закрыт
14 лет назад
ВНИМАНИЕ: в связи с тем, что наш потенциальный исполнитель не только не выполнил обязательства, но и ещё тянет время - проект снова в силе: А) простая цветовая схема б) touch-ready ...
Необходимо а) дополнить обложки уникальными тематическими иллюстрациями б) предложить удобное размещение на странице в системе, отображающее предполагаемый порядок изучения документа и его объём. Названия документов: ...
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