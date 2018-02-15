kislyakovAjin

Верстка сайтов на HTML5/CSS3/JS

Front-End Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect, применяю в верстке HTML5 и CSS3 для создания анимации. А также имею опыт в адаптивной верстке, при этом все оптимизировано и соответствует правилам семантики.

Навыки:

Знание HTML/CSS

Семантичная верстка HTML

Умение использовать возможности CSS3

Начальный уровень Javascript

jQuery на уровне написания простых виджетов

Работа и настройка готовых решений (плагинов) на jQuery

Адаптивная верстка с использованием медиа запросов

Знание Photoshop на уровне "нарезания" макетов

Знание Bootstrap

Понимание модульной верстки

Именование классов по методологии БЭМ-нейминг

Использование препроцессоров SASS

Работа с системами контроля версий (GIT (github))

Работа с JS API HTML5

Умение работать с API Карт - Яндекс/Google