kislyakovAjin

Верстка сайтов на HTML5/CSS3/JS
Front-EndВерстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect, применяю в верстке HTML5 и CSS3 для создания анимации. А также имею опыт в адаптивной верстке, при этом все оптимизировано и соответствует правилам семантики.
Навыки:
- Знание HTML/CSS
- Семантичная верстка HTML
- Умение использовать возможности CSS3
- Начальный уровень Javascript
- jQuery на уровне написания простых виджетов
- Работа и настройка готовых решений (плагинов) на jQuery
- Адаптивная верстка с использованием медиа запросов
- Знание Photoshop на уровне "нарезания" макетов
- Знание Bootstrap
- Понимание модульной верстки
- Именование классов по методологии БЭМ-нейминг
- Использование препроцессоров SASS
- Работа с системами контроля версий (GIT (github))
- Работа с JS API HTML5
- Умение работать с API Карт - Яндекс/Google
- Соблюдение сроков
- Качественную работу
- Постоянный online.
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