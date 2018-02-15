kislyakovAjin

Александр kislyakovAjin

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов на HTML5/CSS3/JS

Front-End

Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect, применяю в  верстке HTML5 и CSS3 для создания анимации. А также имею опыт в адаптивной верстке, при этом все оптимизировано и соответствует правилам семантики.

Навыки:

  • Знание HTML/CSS
  • Семантичная верстка HTML
  • Умение использовать возможности CSS3
  • Начальный уровень Javascript
  • jQuery на уровне написания простых виджетов
  • Работа и настройка готовых решений (плагинов) на jQuery
  • Адаптивная верстка с использованием медиа запросов
  • Знание Photoshop на уровне "нарезания" макетов
  • Знание Bootstrap
  • Понимание модульной верстки
  • Именование классов по методологии БЭМ-нейминг
  • Использование препроцессоров SASS
  • Работа с системами контроля версий (GIT (github))
  • Работа с JS API HTML5
  • Умение работать с API Карт - Яндекс/Google
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков
  • Качественную работу
  • Постоянный online.
Email: [email protected]