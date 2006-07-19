Компания Биолинк ищет команду или фрилансера для разработки сайта для продукта биометрической идентификации. Требуется разработать дизайн, верстку и интеграцию с системой Битрикс веб-сайта. Проект представляет собой продуктовый сайт, ориентированный на продвижение проекта мультибиометрической системы идентификации на западный ...
О компании:
Компания Биолинк -- разработчик и поставщик биометрических решений для систем массового обслуживания, защиты и разграничения доступа в компьютерных сетях, электронной коммерции, управления рабочим временем и физическим доступом, электронных удостоверений личности — паспортно-визовых документов нового поколения.
Основные виды продукции — запатентованные алгоритмы верификации и идентификации, фирменные устройства ввода и серверы биометрической аутентификации, средства разработки для внедрения биометрической идентификации в прикладные системы и Интернет-приложения.
- $1000Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработать дизайн, верстку и интеграцию с системой Битрикс веб-сайта. Проект представляет собой продуктовый сайт, ориентированный на продвижение проекта мультибиометрической системы идентификации на западный рынок (идентификация по отпечатку пальца, радужке, лицу). Требуется 1. разработать дизайн главной ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад