О компании:

Компания Биолинк -- разработчик и поставщик биометрических решений для систем массового обслуживания, защиты и разграничения доступа в компьютерных сетях, электронной коммерции, управления рабочим временем и физическим доступом, электронных удостоверений личности — паспортно-визовых документов нового поколения.

Основные виды продукции — запатентованные алгоритмы верификации и идентификации, фирменные устройства ввода и серверы биометрической аутентификации, средства разработки для внедрения биометрической идентификации в прикладные системы и Интернет-приложения.