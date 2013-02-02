Переводчик английского языка, писатель, рерайтер, журналист

Волкова Алёна Игоревна

Телефон: (904) 5087204, (918) 5009887

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Новочеркасск

Образование: Высшее

Дата рождения: 15 декабря 1987 г. (24 года)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Образование

Учебное заведение: Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (Новочеркасск)

Период: 2005 г. по 2010 г.

Факультет: Экономический

Специальность: Менеджмент

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) (Новочеркасск)

Период: 2008 г. по 2010 г.

Факультет: МРЦПКиППС при ЮРГТУ

Специальность: Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (Английский язык)

Форма обучения: Вечерняя

Курсы и тренинги

Название курса: Программирование

Учебное заведение: СДШ ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск

Продолжительность: 2 года

Дата окончания: Май 2005 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Профессиональная терминология (менеджмент, экономика, финансы), перевод деловой документации и художественной литературы, готова заниматься переводом технических текстов. Есть опыт работы переводчиком на внештатной основе (2 года).

Компьютерные навыки: работа с эл. почтой, Internet, MS Office, Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, электронными словарями.

Уровень владения компьютером:

Опытный пользователь

Опыт работы

1,8 года

Наименование организации: Администрация города Новочеркасска

Сфера деятельности: Связи со СМИ

Должность: Главный специалист информационно-аналитического отдела

Обязанности: Ведение деловой переписки, работа с официальным электронным информационным ресурсом (наполнение, контроль актуальности содержимого), работа со СМИ.

Деловые качества:

Высокая интеллектуальная работоспособность, ответственность, коммуникабельность, целеустремленность

Дополнительные сведения: Есть загранпаспорт, были выезды за рубеж, нет вредных привычек

_________________________________________________________________