Волкова Алёна kneazle_catkneazle_cat
Волкова Алёна Игоревна
Телефон: (904) 5087204, (918) 5009887
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Новочеркасск
Образование: Высшее
Дата рождения: 15 декабря 1987 г. (24 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Образование
Учебное заведение: Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (Новочеркасск)
Период: 2005 г. по 2010 г.
Факультет: Экономический
Специальность: Менеджмент
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) (Новочеркасск)
Период: 2008 г. по 2010 г.
Факультет: МРЦПКиППС при ЮРГТУ
Специальность: Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (Английский язык)
Форма обучения: Вечерняя
Курсы и тренинги
Название курса: Программирование
Учебное заведение: СДШ ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск
Продолжительность: 2 года
Дата окончания: Май 2005 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Профессиональная терминология (менеджмент, экономика, финансы), перевод деловой документации и художественной литературы, готова заниматься переводом технических текстов. Есть опыт работы переводчиком на внештатной основе (2 года).
Компьютерные навыки: работа с эл. почтой, Internet, MS Office, Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, электронными словарями.
Уровень владения компьютером:
Опытный пользователь
Опыт работы
1,8 года
Наименование организации: Администрация города Новочеркасска
Сфера деятельности: Связи со СМИ
Должность: Главный специалист информационно-аналитического отдела
Обязанности: Ведение деловой переписки, работа с официальным электронным информационным ресурсом (наполнение, контроль актуальности содержимого), работа со СМИ.
Деловые качества:
Высокая интеллектуальная работоспособность, ответственность, коммуникабельность, целеустремленность
Дополнительные сведения: Есть загранпаспорт, были выезды за рубеж, нет вредных привычек
_________________________________________________________________