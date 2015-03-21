Коленцев Виталий Викторович Луганская обл., г. Суходольск, ул. Есенина, д. 11 - а, кв. 53
Телефон 0999101387
e-mail [email protected]
ЦЕЛЬ
Целей много, ну что между ними общего, так это 3d графика
Моделирую различные предметы для дальнейшей продажи
ОБРАЗОВАНИЕ
Июнь 2008 – июнь 2011 Компьютерная Академия «ШАГ»
- Факультет «Дизаин»
Луганский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Сентябрь 2011 - 2014
- Специальность "Психолог"
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- Высокий уровень знание в программе 3ds Max
- Хорошие навыки HTML - верстки
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- Английский
ПРОЧЕЕ
Не курю, Хобби – спорт, чтение.
Портфолио
- Blackberry Empathy592 просмотра
- Maserati Boomerang 1971625 просмотров
- Дом144 просмотра
- Спальня146 просмотров
- Sky Fly125 просмотров
- Retro cars110 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
#1195
3D-графика
нет отзывов
от $100
#1623
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
#1720
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
#5395