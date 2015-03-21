Коленцев Виталий Викторович Луганская обл., г. Суходольск, ул. Есенина, д. 11 - а, кв. 53

Телефон 0999101387

e-mail [email protected]

ЦЕЛЬ

Целей много, ну что между ними общего, так это 3d графика

Моделирую различные предметы для дальнейшей продажи

ОБРАЗОВАНИЕ

Июнь 2008 – июнь 2011 Компьютерная Академия «ШАГ»

- Факультет «Дизаин»

Луганский Национальный Университет им. Тараса Шевченко

Сентябрь 2011 - 2014

- Специальность "Психолог"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

- Высокий уровень знание в программе 3ds Max

- Хорошие навыки HTML - верстки

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- Английский

ПРОЧЕЕ

Не курю, Хобби – спорт, чтение.