Я хочу стать фрилансером :) В интернете с 2001-го года.

Знаю всё:

- о ранжировании сайтов в поисковых системах(продивигал сайт в топ 10 гугл без копейки бюджета);

- знаю как правильно регистрировать\продлевать\переносить доменные имена (.com\.net\.org\.info\.biz\.name\.xyz\.ru\.su\com.ua и т.д.);

- о Linux и основных дистрибутивах (debian\ubuntu...);

- о том, как монетизировать web ресурсы без риска получения санкций от поисковых систем;

- Google Analytics, Google Adsense;

- Wordpress CMS (установка, наполнение, настройка, мобильная версия, AMP страницы, турбо страницы, настройка Google Adsense);

Тут я много чего упустил, поэтому информация будет постоянно обновляться.

Портфолио у меня нет! Очень буду рад заполнить своё портфолио с вашей помощью. Этим самым я сохранил себе и вам кучу времени, т.к. мне не пришлось выдумывать фэйковые достижения, как у 90% фрилансеров-новичков.