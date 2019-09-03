Знаю всё:
- о ранжировании сайтов в поисковых системах(продивигал сайт в топ 10 гугл без копейки бюджета);
- знаю как правильно регистрировать\продлевать\переносить доменные имена (.com\.net\.org\.info\.biz\.name\.xyz\.ru\.su\com.ua и т.д.);
- о Linux и основных дистрибутивах (debian\ubuntu...);
- о том, как монетизировать web ресурсы без риска получения санкций от поисковых систем;
- Google Analytics, Google Adsense;
- Wordpress CMS (установка, наполнение, настройка, мобильная версия, AMP страницы, турбо страницы, настройка Google Adsense);
Тут я много чего упустил, поэтому информация будет постоянно обновляться.
Портфолио у меня нет! Очень буду рад заполнить своё портфолио с вашей помощью. Этим самым я сохранил себе и вам кучу времени, т.к. мне не пришлось выдумывать фэйковые достижения, как у 90% фрилансеров-новичков.