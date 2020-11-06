Фотограф, графический дизайнер

Занимаюсь дизайном и разработкой:

1. Сайтов;

2. Полиграфии(брендбуки, визитки, флаеры, буклеты, панелей управления и т.д.);

3. Email-рассылок;

4. Презентаций;

5. Логотипов;

6. Айдентики и др.

Владею программами Adobe Photoshop, Adbobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Adobe Premiere, Corel Draw; всем пакетом Microsoft Office.

Также занимаюсь визуальной составляющей социальных сетей (инстаграм и вконтакте). Сделаю шапку, аватарку, картинки для контента, сторис (в т.ч. анимированные).

Буду рада обсудить детали вашей рекламной кампании.

Связаться со мной можно по телефону или в сообщениях сайта с 10:00 до 22:00 по МСК в любой день недели.

Цена и сроки работы обговариваются после утверждения ТЗ(технического задания), правок и других корректировок.