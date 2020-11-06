Валерия korneevavaleriakorneevavaleria
Занимаюсь дизайном и разработкой:
1. Сайтов;
2. Полиграфии(брендбуки, визитки, флаеры, буклеты, панелей управления и т.д.);
3. Email-рассылок;
4. Презентаций;
5. Логотипов;
6. Айдентики и др.
Владею программами Adobe Photoshop, Adbobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Adobe Premiere, Corel Draw; всем пакетом Microsoft Office.
Также занимаюсь визуальной составляющей социальных сетей (инстаграм и вконтакте). Сделаю шапку, аватарку, картинки для контента, сторис (в т.ч. анимированные).
Буду рада обсудить детали вашей рекламной кампании.
Связаться со мной можно по телефону или в сообщениях сайта с 10:00 до 22:00 по МСК в любой день недели.
Цена и сроки работы обговариваются после утверждения ТЗ(технического задания), правок и других корректировок.
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