korniiko

Василий Корнийко korniiko

 
68 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
lussi456
Людмила 
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Изменить шаблон страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 4 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги