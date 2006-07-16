Нужно разработать JAVA rss агрегатор. Приложение должно быть кросплатыорменым, то есть работать на персональных, карманых компьютерах и смартфонах под управлением Windows, Linux, MacOS, SimbianOS, WindowsMobile, PalmOS. Пользовательские настройки могут храниться на локальной машине, а так ...