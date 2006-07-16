Нужен фрилансер для долгосрочного сотрудничества по раскрутке сайта. Тематика - бюджетирование. Оплата будет производиться ежемесячно по результату. Желательно проживание в СПб.
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- $500Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать JAVA rss агрегатор. Приложение должно быть кросплатыорменым, то есть работать на персональных, карманых компьютерах и смартфонах под управлением Windows, Linux, MacOS, SimbianOS, WindowsMobile, PalmOS. Пользовательские настройки могут храниться на локальной машине, а так ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
нужна флешка по типу http://software.emc.com/popup/solutions/collaboration/v7tour/index.htm но на русском интересует два варианта 1 самый бюджетный, мы делаем сам контент, (записываем с монитора) и или накладываем звук или прилагаем тексты, которые где-то должны появляться как комментарий согласно тайм лайну 2 ...Презентации18 заявокЗакрыт17 лет назад