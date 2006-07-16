korus

Гость korus

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Раскрутка сайта

    $500

    Нужен фрилансер для долгосрочного сотрудничества по раскрутке сайта. Тематика - бюджетирование. Оплата будет производиться ежемесячно по результату. Желательно проживание в СПб.

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка JAVA rss агрегатора

    Нужно разработать JAVA rss агрегатор. Приложение должно быть кросплатыорменым, то есть работать на персональных, карманых компьютерах и смартфонах под управлением Windows, Linux, MacOS, SimbianOS, WindowsMobile, PalmOS. Пользовательские настройки могут храниться на локальной машине, а так ...

    Linux
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка флеш презентации

    нужна флешка по типу http://software.emc.com/popup/solutions/collaboration/v7tour/index.htm но на русском интересует два варианта 1 самый бюджетный, мы делаем сам контент, (записываем с монитора) и или накладываем звук или прилагаем тексты, которые где-то должны появляться как комментарий согласно тайм лайну 2 ...

    Презентации18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад