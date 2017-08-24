kotyaevaaa

Анастасия Ляпустина kotyaevaaa

 
25 летРоссия/Рязань
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Принимаю заказы на печать текста, создание презентаций и другие работы в рамках офисных программ. Возможна работа в Photoshop.

Высокая скорость печати, печатаю со сканов, с -аудио и -видеозаписей. С орфографией все прекрасно. Также редактирую уже готовый текст и проверяю на наличие ошибок. 

Photoshop
Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$4/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга