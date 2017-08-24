Принимаю заказы на печать текста, создание презентаций и другие работы в рамках офисных программ. Возможна работа в Photoshop.

Высокая скорость печати, печатаю со сканов, с -аудио и -видеозаписей. С орфографией все прекрасно. Также редактирую уже готовый текст и проверяю на наличие ошибок.