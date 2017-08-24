Принимаю заказы на печать текста, создание презентаций и другие работы в рамках офисных программ. Возможна работа в Photoshop.
Высокая скорость печати, печатаю со сканов, с -аудио и -видеозаписей. С орфографией все прекрасно. Также редактирую уже готовый текст и проверяю на наличие ошибок.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дополнительные работы.199 просмотров
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$4/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга