Все обо мне

Пока цены устанавливаю предварительно!!!

Смеркалось. Солнце ушло с неба. Вечер сменяет день. Ксения Евгеньевна, полная решимости найти интересные проекты, строчит на бумаге этот текст. Ее охватывает море чувств. Легкое волнение и капля адреналина лишь подстегивают, наполняют уверенностью. Ксения Евгеньевна посмотрела в окно. Сумерки опустились на город. Он замер в ожидании чего-то, а может быть кого-то. Чего? Кого? Ксения Евгеньевна нахмурила лоб, тряхнула головой и начала водить ручкой на бумаге.

«Образование». Хм, это не сложно. Сейчас напишем.

2012-2015 гг. – Саратовский колледж книжного бизнеса и информационных технологий (СККБиИТ), специальность: 035002 Издательское дело,квалификация: редактор, окончила с красным дипломом (Вот так вот, не все так

просто);

2015-2020 гг. – НОУ ВПО «Российскийновый университет» (Москва), факультет гуманитарных технологий, специальность:42.03.03 Издательское дело. В настоящее время – студентка 2 курса РОСНОУ

заочного отделения.

Но это еще не все. Ксения Евгеньевна не любит сидеть на месте, открыта для новых знаний. Самосовершенствование никто не отменял.

20.09.2007-30.05.2008 гг. – обучение покурсу: «Основы компьютерной графики и мультипликации» в СГТУ, МОЦ Детской компьютерной школы (APTECH);

10.02.2013-17.05.2013 гг. – обучение по курсу: «Журналистика как культурный феномен» при СГТУ и журнала «Общественное мнение», Центр коммуникационных технологий в медиаиндустрии.

Январь 2015г. – курсы ораторского искусства при молодежном областном центре «Молодежь плюс» (не окончила).

Следующий пункт «Опыт работы и профессиональные навыки». В свои 22 года Ксения Евгеньевна не могла похвастаться огромным опытом работы. Вовсе не потому что ленива, не потому что

нет желания работать. Совсем нет. Просто была учеба, есть семья. Сейчас пришло

время начинать с чистого листа, подниматься на новый уровень. С желанием применять, получать

и реализовывать.

Октябрь 2013 – сентябрь 2014 гг. –изготовитель сувенирной продукции (издательство «Орион», неофициально);

Ноябрь 2014 – май 2015 гг. – член редколлегии группы в СККБиИТ;

Сентябрь 2014 – май 2015 гг. –технический редактор студенческого журнала «Курсор» в СККБиИТ, дополнительно

писала тематические статьи;

Апрель 2015 – май 2015 гг. –дизайнер-верстальщик (производственная практика, издательство «Десятая Муза»).

Октябрь 2015 – февраль 2016 – дизайнер готовой продукции (типография «Кросс»).

Февраль 2016 – июнь 2016 – графический дизайнер (студия дизайна «Октав»).

Что же касается навыков, то можно и нужно сказать, что Ксения Евгеньевна опытный пользователь ПК (Windows

95/98/2000 XP, Microsoft Word, Power Point, Publisher, пакет Adobe (Photoshop,InDesign, Illustrator), Corel Draw, Internet, электроннаяпочта). Обладает базовыми навыками общения на английском языке, чтение и перевод – свободно. Она любит и умеет рисовать (гуашь, пастель, акварель, масло, фломастеры, восковые

и обычные карандаши), но только не людей – не судьба! Пишет рассказы, статьи,рецензии, отзывы, а еще курсовые и дипломные работы, рефераты. Способна создать фирменный стиль и брендбук, дизайн сайтов (только!)

и верстку полиграфической продукции. Умеет вести интересно и оригинально группы в социальных сетях.

Ксения Евгеньевна вновь посмотрела в окно. Вечер, тихий и теплый, подкрался не заметно. Все небо усыпано звездами.Красивыми. Притягательными. Далекими. Ксения Евгеньевна опустила взгляд на бумагу. Написано так мало, а ведь именно так и прошло 22 года жизни. Немного. Но уже что-то. Встав из-за стола, Ксения Евгеньевна подошла к столу. В стопке бумаг лежало портфолио с грамотами. Проведя рукой, она взяла папку

и открыла ее…

Следующий пункт в резюме «Достижения».Сейчас напишем. Все напишем. Каких достигли мы высот!

27.12.2007г. – конкурс компьютерных работ Детской компьютерной школы, грамота за IIместо;

15.12.2011г. – игровой конкурс по английскому языку «British Buldog», сертификат за I место;

26.12.2012г. – деловая игра «Дебаты» в Центре коммуникационных технологий в медиаиндустрии, сертификат за участие;

Ноябрь 2013г. – участие в конкурсе«Использование информационных технологий в профессиональной деятельности», грамота за III место;

Декабрь 2014 г. – конкурс стенгазет ко Дню матери, грамота за участие;

Май 2015г. – областной конкурс на лучший дизайн-макет открытки Губернатора Саратовской области к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сертификат за участие;

Май 2015г. – IX Международный фестиваль творчества студентов учебных заведений полиграфической отрасли в городе Москва, грамота за активное участие в подготовке мини-изданий.

Ну вот, кажется все. Ксения Евгеньевна поставила жирную точку. Подняла голову и посмотрела куда-то вдаль. С верой, надеждой и уверенностью в завтрашнем дне. Ведь за окном мир, полный нежданных приключений и удивительных открытий. Он ждет нас. Только выйти и …Вот он. Перед нами. Здесь. Сейчас.