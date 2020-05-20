Создание продающих одностраничных веб-сайты (Landing Page) “Под ключ”

Здравствуйте!

Меня зовут Кирилл

Мы команда разработчиков, создающая продающие одностраничные веб-сайты (Landing Page) “под ключ”

Имеем сертификаты оконченных курсов по созданию вебсайтов на платформе Тильда (Restart Academy, PROFREEWORK)

К каждому заданию подходим с должной ответственностью, не берёмся за несколько дел сразу, в следствии чего полностью посвящаем себя вашему проекту.

Наше конкурентное преимущество — это умение выявлять потребности и желание клиента адаптируя их в стильный лаконичный и самое главное в продающий лендинг.

Перечень услуг

1) Разработка одностраничных сайтов (Landing Page) “под ключ” (от 3000 руб)

2) Дизайна сайтов (включен в стоимость разработки)

3) Копирайтинг - написание и обработка текстов (от 500 руб)

4) Фотошоп - обработка изображений (от 1000 руб)

Процесс создания веб-сайта

В начале мы собираем максимум информации от клиента. Первым делом, мы попросим вас подробно заполнить бриф с вопросами. Дальше, созваниваемся с вами с целью устного обсуждения деталей и нюансов вашего бизнеса, а также вопросов, которые были недостаточно полно раскрыты в брифе.

Далее, мы приступаю к маркетинговому исследованию. В ходе анализа рассматриваю порядка 10 сайтов ваших конкурентов. Это могут быть сайты, которые нравятся Вам по стилю и содержанию, или же наоборот “отталкивающие”.

Разрабатываем для вас уникальное торговое предложение (УТП).

К этому моменту мы приступаем к проектированию. Рисуем прототип (макет) и отправляю его вам на согласование.

И, когда прототип окончательно согласован – приступаем к верстке сайта (созданию).

Как только вёрстка завершена, мы тестирую адаптивность сайта на разных типах устройств и в разных браузерах. Проверяем формы обратной связи, чтобы все заявки падали на почту. И, после этого, передаём вам исключительные права на лендинг.

Условия

1) Работаем по 50% предоплате

2) Точная стоимость работ рассчитывается после заполнение заказчиком брифа