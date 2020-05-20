Здравствуйте!
Меня зовут Кирилл
Мы команда разработчиков, создающая продающие одностраничные веб-сайты (Landing Page) “под ключ”
Имеем сертификаты оконченных курсов по созданию вебсайтов на платформе Тильда (Restart Academy, PROFREEWORK)
К каждому заданию подходим с должной ответственностью, не берёмся за несколько дел сразу, в следствии чего полностью посвящаем себя вашему проекту.
Наше конкурентное преимущество — это умение выявлять потребности и желание клиента адаптируя их в стильный лаконичный и самое главное в продающий лендинг.
Перечень услуг
1) Разработка одностраничных сайтов (Landing Page) “под ключ” (от 3000 руб)
2) Дизайна сайтов (включен в стоимость разработки)
3) Копирайтинг - написание и обработка текстов (от 500 руб)
4) Фотошоп - обработка изображений (от 1000 руб)
Процесс создания веб-сайта
В начале мы собираем максимум информации от клиента. Первым делом, мы попросим вас подробно заполнить бриф с вопросами. Дальше, созваниваемся с вами с целью устного обсуждения деталей и нюансов вашего бизнеса, а также вопросов, которые были недостаточно полно раскрыты в брифе.
Далее, мы приступаю к маркетинговому исследованию. В ходе анализа рассматриваю порядка 10 сайтов ваших конкурентов. Это могут быть сайты, которые нравятся Вам по стилю и содержанию, или же наоборот “отталкивающие”.
Разрабатываем для вас уникальное торговое предложение (УТП).
К этому моменту мы приступаем к проектированию. Рисуем прототип (макет) и отправляю его вам на согласование.
И, когда прототип окончательно согласован – приступаем к верстке сайта (созданию).
Как только вёрстка завершена, мы тестирую адаптивность сайта на разных типах устройств и в разных браузерах. Проверяем формы обратной связи, чтобы все заявки падали на почту. И, после этого, передаём вам исключительные права на лендинг.
Условия
1) Работаем по 50% предоплате
2) Точная стоимость работ рассчитывается после заполнение заказчиком брифа