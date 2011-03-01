Опыт работы:
Контент-менеджер, фотограф, дизайнер
с 11.2012 по 09.2013 (10 месяцев)
"Идеал-К" (Интернет-магазин посуды)
Наполнение сайта контентом:
- фотографировала новую продукцию;
- обработка фото;
- размещение на сайт;
- еженедельный отчет о проделанной работе.
- размещала рекламные объявления на интернет-досках объявлений;
- работала с Google Analitics;
Иногда выполняла услуги дизайнера, например, разработала макет флаера и дизайн упаковки. Занималась продвижением сайта.
Достижения:
- за короткий срок смогла прописать мета-теги title, keywords, description по всем позициям сайта.
- за короткий срок повысила рейтинг сайта на 50% (статистика с Google Analitics)
Администратор сайта
с 12.2011 по 06.2012 (6 месяцев)
«Український видавничий консорціум» (Наполнение сайта)
HTML/CSS верстальщик
с 03.2011 по 04.2011 (1 месяц)
Global vision (Создание сайтов)
В данной компании я проходила практику. Хотя практиковалась не долго, но многому научилась и приобрела небольшой опыт.
Кроме выполнения основных обязанностей верстальщика, работала во Flash и работала с jquery и java плагинами.
Обо мне:
Имею хорошие привычки, быстро обучаюсь. Целеустремленная, пунктуальная. Люблю воплощать в жизнь нереальные идеи. Быстро и качественно выполняю поставленные задачи.