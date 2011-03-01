Развивающийся дизайнер

Опыт работы:

Контент-менеджер, фотограф, дизайнер

с 11.2012 по 09.2013 (10 месяцев)

"Идеал-К" (Интернет-магазин посуды)

Наполнение сайта контентом:

- фотографировала новую продукцию;

- обработка фото;

- размещение на сайт;

- еженедельный отчет о проделанной работе.

- размещала рекламные объявления на интернет-досках объявлений;

- работала с Google Analitics;

Иногда выполняла услуги дизайнера, например, разработала макет флаера и дизайн упаковки. Занималась продвижением сайта.

Достижения:

- за короткий срок смогла прописать мета-теги title, keywords, description по всем позициям сайта.

- за короткий срок повысила рейтинг сайта на 50% (статистика с Google Analitics)

Администратор сайта

с 12.2011 по 06.2012 (6 месяцев)

«Український видавничий консорціум» (Наполнение сайта)

HTML/CSS верстальщик

с 03.2011 по 04.2011 (1 месяц)

Global vision (Создание сайтов)

В данной компании я проходила практику. Хотя практиковалась не долго, но многому научилась и приобрела небольшой опыт.

Кроме выполнения основных обязанностей верстальщика, работала во Flash и работала с jquery и java плагинами.

Обо мне:

Имею хорошие привычки, быстро обучаюсь. Целеустремленная, пунктуальная. Люблю воплощать в жизнь нереальные идеи. Быстро и качественно выполняю поставленные задачи.