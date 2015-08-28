Нужно на сайт mfest.com.ua установить e-commerce, для того, чтоб видеть конверсию, через аналитику. Чтоб показывала именно по заказам откуда клиент пришел. Сайт написан на системе Prestashop. Корзина дорабатывалась под сайт, поэтому обычным методом, как советует ...