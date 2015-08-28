Нужно на сайт mfest.com.ua установить e-commerce, для того, чтоб видеть конверсию, через аналитику. Чтоб показывала именно по заказам откуда клиент пришел. Сайт написан на системе Prestashop. Корзина дорабатывалась под сайт, поэтому обычным методом, как советует ...
- $10Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Нужно наполнить страницы в соцсетях товаром, проставить товарам ссылки на сайт и сделать раскрутку страниц в соцсетях. Таких как Инстаграм, фэйсбук, вк, контакты. Сайт mfest.com.ua Предлагайте Вашу цену и почему нам стоить обратится именно к Вам.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт - mfest.com.ua - исправить проблемы отображения и скорости работы сайта в различных браузерах (например, в IE некоторые формы отображаются некорректно и со смещением, в Опере сайт долго загружается, те же проблемы с Сафари (iOS) и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад