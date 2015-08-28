ksb2006

Станислав ksb2006

 
40 летУкраина/Енакиево
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Установить e-commerce

    $10

    Нужно на сайт mfest.com.ua установить e-commerce, для того, чтоб видеть конверсию, через аналитику. Чтоб показывала именно по заказам откуда клиент пришел. Сайт написан на системе Prestashop. Корзина дорабатывалась под сайт, поэтому обычным методом, как советует ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскрутка сайта в соцсетях

    $10

    Нужно наполнить страницы в соцсетях товаром, проставить товарам ссылки на сайт и сделать раскрутку страниц в соцсетях. Таких как Инстаграм, фэйсбук, вк, контакты. Сайт mfest.com.ua Предлагайте Вашу цену и почему нам стоить обратится именно к Вам.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на CMS Prestashop

    Сайт - mfest.com.ua - исправить проблемы отображения и скорости работы сайта в различных браузерах (например, в IE некоторые формы отображаются некорректно и со смещением, в Опере сайт долго загружается, те же проблемы с Сафари (iOS) и ...

    iOSPrestashopGoogle Ads
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад