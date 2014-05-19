Доработка сайта на CMS Prestashop

Сайт - mfest.com.ua

- исправить проблемы отображения и скорости работы сайта в различных браузерах (например, в IE некоторые формы отображаются некорректно и со смещением, в Опере сайт долго загружается, те же проблемы с Сафари (iOS) и еще по другим браузерам нужно будет посмотреть, что бы все корректно работало)

- сделать привязку Adwords - Google Analytics - Корзина сайта, привязка нужна, что бы мы видели откуда к нам на сайт приходят люди и сколько приходов завершилось продажей.