Нужно создать интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт34 заявки260 просмотров
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здравствуйте нужно создать сайт интернет магазин. ещё нужно сделать чтобы этот сайт работал переходя через соц сеть одноклассники без предупреждения. жду от вас предложений.

10 лет назад
kulinarixaru
35 летАзербайджан
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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