Тестирование ПО/Автоматизация тестирования

У меня есть около года опыта в тестировании ПО, включая коммерческий и учебный опыт.

Я успешно прошла несколько курсов по тестированию ПО и участвовала в проектах на протяжении обучения. Также у

меня есть учебный опыт, полученный во время обучения в ОНПУ.

Я люблю развиваться и постоянно учусь чему-то новому. Также мне нравится работа с документацией и проведение анализа программных систем.

Общие навыки

Навыки работы с тестовой документацией: составление тест-плана, написание тест-кейсов, составление баг-репортов, анализ требований

Проведение различных видов тестирования

Знание теории тестирования и методологий, понимание жизненного цикла ПО

Опыт создания простых автоматизированных тестов

Опыт работы с SQL

Опыт работы с багтрекинговыми системами(Jira) и системами контроля версий(Git)

Технические навыки: