ksenixen

Ксения ksenixen

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Тестирование ПО/Автоматизация тестирования

У меня есть около года опыта в тестировании ПО, включая коммерческий и учебный опыт.

Я успешно прошла несколько курсов по тестированию ПО и участвовала в проектах на протяжении обучения. Также у

меня есть учебный опыт, полученный во время обучения в ОНПУ.

Я люблю развиваться и постоянно учусь чему-то новому. Также мне нравится работа с документацией и проведение анализа программных систем.

Общие навыки

  • Навыки работы с тестовой документацией: составление тест-плана, написание тест-кейсов, составление баг-репортов, анализ требований
  • Проведение различных видов тестирования
  • Знание теории тестирования и методологий, понимание жизненного цикла ПО
  • Опыт создания простых автоматизированных тестов
  • Опыт работы с SQL
  • Опыт работы с багтрекинговыми системами(Jira) и системами контроля версий(Git)
Технические навыки:

  • Опыт ручного тестирования - 1 год
  • HTML, CSS - 1 год
  • Java - 0,5 года
  • SQL - 1 год
  • Selenium WebDriver + TestNG
  • Serenity
  • IntelliJ IDEA
  • Jira
  • Git

Портфолио

Отзывы заказчиков

meditinc
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Юзабилити Тестирование веб программы
Ксения отлично справилась с заданием. рекомендую
Отличный заказчик, интересное задание. Довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $5от 5 часов
#68