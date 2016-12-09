Тестирование ПО/Автоматизация тестирования
У меня есть около года опыта в тестировании ПО, включая коммерческий и учебный опыт.
Я успешно прошла несколько курсов по тестированию ПО и участвовала в проектах на протяжении обучения. Также у
меня есть учебный опыт, полученный во время обучения в ОНПУ.
Я люблю развиваться и постоянно учусь чему-то новому. Также мне нравится работа с документацией и проведение анализа программных систем.
Общие навыки
- Навыки работы с тестовой документацией: составление тест-плана, написание тест-кейсов, составление баг-репортов, анализ требований
- Проведение различных видов тестирования
- Знание теории тестирования и методологий, понимание жизненного цикла ПО
- Опыт создания простых автоматизированных тестов
- Опыт работы с SQL
- Опыт работы с багтрекинговыми системами(Jira) и системами контроля версий(Git)
- Опыт ручного тестирования - 1 год
- HTML, CSS - 1 год
- Java - 0,5 года
- SQL - 1 год
- Selenium WebDriver + TestNG
- Serenity
- IntelliJ IDEA
- Jira
- Git
Портфолио
- Login UI Test340 просмотров
- Тестирование мобильной игры351 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Ксения отлично справилась с заданием. рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, интересное задание. Довольна сотрудничеством.
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $5от 5 часов
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