kushch_web

Сергей kushch_web

 
37 летУкраина/Винница
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка интернет - магазина любой сложности для реализации нестандартных желаний клиента

Tech stack

Back-end разработка:

  • Core PHP;
  • PHP-frameworks (Laravel, Yii2);
  • Работа с базами данных (MySQL і т.д.);
  • Разработка чат-ботов;
  • Работа с API.
Front-end разработка:

  • Верстка и адаптация лендингов и сайтов любой сложности. Отличное знание  сss, html, jquery, bootstrap, sass, scss, учитывая все Ваши пожелания. От Вас нужен лишь макет в формате .psd
  • Сеточная верстка на bootstrap. Верстаю адаптивно, быстро и качественно.
  • Монтирование и написание java-script. Правильно оптимизирую каждый скрипт под браузер. Так как понимаю, что самостоятельно это будет сделать сложно, если Вы в этом деле не профессионал.
  • Прикручивание плагинов и т.п. С помощью грамотной настройки плагинов, Вы сможете расширить возможности своего сайта
  • Интеграция лендингов с CRM-системой. Таким образом Вы сможете отслеживать на каком уровне находится Ваш заказ. Очень нужная функция для ведения клиентов, и я Вам помогу ее настроить.
PHPLaravelMySQLHTMLBootstrapjQueryJavaYiiSCSSSASSЧат-бот