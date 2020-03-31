kushch_web

Разработка интернет - магазина любой сложности для реализации нестандартных желаний клиента
Tech stack
Back-end разработка:
- Core PHP;
- PHP-frameworks (Laravel, Yii2);
- Работа с базами данных (MySQL і т.д.);
- Разработка чат-ботов;
- Работа с API.
- Верстка и адаптация лендингов и сайтов любой сложности. Отличное знание сss, html, jquery, bootstrap, sass, scss, учитывая все Ваши пожелания. От Вас нужен лишь макет в формате .psd
- Сеточная верстка на bootstrap. Верстаю адаптивно, быстро и качественно.
- Монтирование и написание java-script. Правильно оптимизирую каждый скрипт под браузер. Так как понимаю, что самостоятельно это будет сделать сложно, если Вы в этом деле не профессионал.
- Прикручивание плагинов и т.п. С помощью грамотной настройки плагинов, Вы сможете расширить возможности своего сайта
- Интеграция лендингов с CRM-системой. Таким образом Вы сможете отслеживать на каком уровне находится Ваш заказ. Очень нужная функция для ведения клиентов, и я Вам помогу ее настроить.