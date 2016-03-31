la0

Юлия Миллер la0

 
29 летРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

[email protected]

  • Рекламный дизайн в вк

    Нужно сделать различные рекламные баннеры в вк на странице (акции, скидки итд.) Страница посвящена помощи студентам, дизайн должен быть лаконичным, интересным, молодежным с использованием героев из мультиков Симпсоны, Гриффины, Южный парк, Миньены

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт на 8 страниц + дизайн + продвижение

    Нужно сделать сайт по типу work5.ru, тема сайта такая же дизайн, продвижение, полный фарш нужен (SEO оптимизация, анализ сайта после программирования, настройка семантических ядер итд) также нужно создавать рекламные баннеры для вк,  реклама должна быть креативная (как пример, ...

    SEO-оптимизация
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт (тема: помощь студентам) 8 страниц + дизайн, продвижение

    Нужно сделать сайт по типу work5.ru, тема сайта такая же дизайн, продвижение, полный фарш нужен (SEO оптимизация, анализ сайта после программирования, настройка семантических ядер итд) также нужно создавать рекламные баннеры для вк, реклама должна быть креативная (как ...

    SEO-оптимизация
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Кодирование текста для повышения уровня его уникальности

    Нужно создать схему/программу обхода системы антиплагиат (antiplagiat.ru, antiplagiat.ВУЗ, ETXT Антиплагиат)  То есть, программа должна повышать оригинальность текста до 70-80%, но чтобы текст оставался неизменным.  Вставлять скрытый текст нельзя, сразу обнаруживается. Нужно какой-то другой метод.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кодирование текста для повышения уровня его уникальности

    Нужно создать схему/программу обхода системы антиплагиат (antiplagiat.ru, antiplagiat.ВУЗ, ETXT Антиплагиат)  То есть, программа должна повышать оригинальность текста до 70-80%, но чтобы текст оставался неизменным. Вставлять скрытый текст нельзя, сразу обнаруживается. Нужно какой-то другой метод.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад