Нужно сделать сайт по типу work5.ru, тема сайта такая же дизайн, продвижение, полный фарш нужен (SEO оптимизация, анализ сайта после программирования, настройка семантических ядер итд) также нужно создавать рекламные баннеры для вк, реклама должна быть креативная (как пример, ...