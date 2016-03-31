Нужно сделать различные рекламные баннеры в вк на странице (акции, скидки итд.) Страница посвящена помощи студентам, дизайн должен быть лаконичным, интересным, молодежным с использованием героев из мультиков Симпсоны, Гриффины, Южный парк, Миньены
- Баннеры16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать сайт по типу work5.ru, тема сайта такая же дизайн, продвижение, полный фарш нужен (SEO оптимизация, анализ сайта после программирования, настройка семантических ядер итд) также нужно создавать рекламные баннеры для вк, реклама должна быть креативная (как пример, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать сайт по типу work5.ru, тема сайта такая же дизайн, продвижение, полный фарш нужен (SEO оптимизация, анализ сайта после программирования, настройка семантических ядер итд) также нужно создавать рекламные баннеры для вк, реклама должна быть креативная (как ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать схему/программу обхода системы антиплагиат (antiplagiat.ru, antiplagiat.ВУЗ, ETXT Антиплагиат) То есть, программа должна повышать оригинальность текста до 70-80%, но чтобы текст оставался неизменным. Вставлять скрытый текст нельзя, сразу обнаруживается. Нужно какой-то другой метод.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно создать схему/программу обхода системы антиплагиат (antiplagiat.ru, antiplagiat.ВУЗ, ETXT Антиплагиат) То есть, программа должна повышать оригинальность текста до 70-80%, но чтобы текст оставался неизменным. Вставлять скрытый текст нельзя, сразу обнаруживается. Нужно какой-то другой метод.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад