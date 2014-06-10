Мой подход к делу.
Любой контент - всего лишь деталь к механизму, это лишь составляющая интернет страницы.
А любой сайт- это прежде всего способ заявить о своем предложении потенциальному покупателю и , в конечном счете, заработать деньги.
И если эта деталь, этот текст, который написан, будет плох, будет негоден весь механизм. Вы не сможете продать свой товар.
А я очень хорошо понимаю, что Ваши заработанные деньги - это и мои деньги в том числе.
Что я могу делать и делаю хорошо.
Копирайтинг для сайтов
-главная страница
-продающие тексты
-описания товаров
-слоганы
-сео статьи
-информационные тексты
Копирайтинг для печатных изданий
-презентации
-коммерческие предложения
-тексты буклетов для рассылок
-продающие тексты
Курсовые, дипломы
- Практически по любой тематике. Предпочтительно :
-мебель
-строительство и ремонт
-дизайн
-автоматизация производства
-оптимизация бизнес-процессов
-составление бизнес-планов