Вылижу тексты для Вас, как кошка вылизывает своих котят

Мой подход к делу.

Любой контент - всего лишь деталь к механизму, это лишь составляющая интернет страницы.

А любой сайт- это прежде всего способ заявить о своем предложении потенциальному покупателю и , в конечном счете, заработать деньги.

И если эта деталь, этот текст, который написан, будет плох, будет негоден весь механизм. Вы не сможете продать свой товар.

А я очень хорошо понимаю, что Ваши заработанные деньги - это и мои деньги в том числе.

Что я могу делать и делаю хорошо.

Копирайтинг для сайтов

-главная страница

-продающие тексты

-описания товаров

-слоганы

-сео статьи

-информационные тексты

Копирайтинг для печатных изданий

-презентации

-коммерческие предложения

-тексты буклетов для рассылок

-продающие тексты

Курсовые, дипломы

- Практически по любой тематике. Предпочтительно :

-мебель

-строительство и ремонт

-дизайн

-автоматизация производства

-оптимизация бизнес-процессов

-составление бизнес-планов