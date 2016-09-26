Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery / WordPress-Разработчик

Знания, умения, навыки:

1. HTML5, CSS3, PHP, jQuery

2. Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

3. Блочная фиксированная / резиновая верстка.

4. Адаптивная верстка.

5. Responsive.

6. Bootstrap 3.x + 4.x

7. SCSS

8. Parallax scrolling.

9. Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

10. Аккуратный, логичный, продуманный код.

11. Соблюдение стандартов W3C.

12. SEO-верстка.

13. Адаптация / внедрение плагинов.

14. Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

15. Реализация pixel perfect.

Время работы:

Пн-Сб с 9:00 по 19:00 (MSK)

О работе:

Работаю только по предоплате 50%. Выполняю свою работу качественно и в сроки.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

1. Карта Приватбанк.

2. WebMoney (WMZ, WMR, WMU) + 8% комиссия.

3. Western Union, Unistream.

4. Qiwi.

5. Яндекс Деньги.