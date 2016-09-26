Знания, умения, навыки:
1. HTML5, CSS3, PHP, jQuery
2. Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
3. Блочная фиксированная / резиновая верстка.
4. Адаптивная верстка.
5. Responsive.
6. Bootstrap 3.x + 4.x
7. SCSS
8. Parallax scrolling.
9. Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
10. Аккуратный, логичный, продуманный код.
11. Соблюдение стандартов W3C.
12. SEO-верстка.
13. Адаптация / внедрение плагинов.
14. Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
15. Реализация pixel perfect.
Время работы:
Пн-Сб с 9:00 по 19:00 (MSK)
О работе:
Работаю только по предоплате 50%. Выполняю свою работу качественно и в сроки.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
1. Карта Приватбанк.
2. WebMoney (WMZ, WMR, WMU) + 8% комиссия.
3. Western Union, Unistream.
4. Qiwi.
5. Яндекс Деньги.