Специалист 1С
• Имею знания ведения управленческого, бух. и нал. учета;
• Прошёл сертификацию «1С:Специалист по программе «1С:УПП 8»(+Бюджетирование), «1С:Бухгалтерия 8»
• Имею навыки по работе со всеми типовыми конфигурациями фирмы 1с, модуль Битрикс, Логистика.
• Конвертация данных, доработка существующих и написание новых правил обмена,(com и ole)
• Написание и доработка конфигураций с нуля, разработка сложных отчетов.
• (8.0,8.1,8.2-управляемые формы), С++, VBA скрипт
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