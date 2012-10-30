Специалист 1С

• Имею знания ведения управленческого, бух. и нал. учета;

• Прошёл сертификацию «1С:Специалист по программе «1С:УПП 8»(+Бюджетирование), «1С:Бухгалтерия 8»

• Имею навыки по работе со всеми типовыми конфигурациями фирмы 1с, модуль Битрикс, Логистика.

• Конвертация данных, доработка существующих и написание новых правил обмена,(com и ole)

• Написание и доработка конфигураций с нуля, разработка сложных отчетов.

• (8.0,8.1,8.2-управляемые формы), С++, VBA скрипт